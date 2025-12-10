Attualità

Benfica-Napoli, sfida Champions tra Mou e Conte

Dalle 21 una serata da ricordare, qualunque sia l'esito

di Angelo Vitale - 10 Dicembre 2025

Stasera alle 21.00 Benfica e Napoli si affrontano a Lisbona, nel caldissimo Estádio da Luz: per nulla sottotraccia anche la sfida Mou-Conte. Match in diretta su Prime Video. In palio? L’ultimo treno per passare il turno di Champions, un’occasione per salvarsi o uscire dal campo con le ossa rotte.

Mourinho vs Conte: più di una sfida tecnica

Lo scontro tra i due allenatori porta in campo tensione, storia e retorica. Mourinho non ha dubbi: “Le assenze del Napoli? Non fatemi ridere” e attacca la squadra azzurra derubricando le defezioni.

Conte reagisce con lucidità: “Affrontiamo una squadra forte, servirà sfrontatezza e coraggio. Sarà un piacere rivedere Mourinho”, ma non addolcisce il peso della sfida.

Mourinho sottolinea che anche il Benfica ha assenze pesanti: “Anch’io ne ho, ma non piango”. La frecciatina vola diretta all’indirizzo del tecnico degli azzurri.

Le formazioni e le assenze pesanti per il Napoli

Il Napoli arriva con tanti problemi fisici: centrocampo decimato e nessun recupero all’ultimo minuto.

La formazione dovrebbe essere la stessa vista contro la Juve, con McTominay chiamato a coprire un ruolo chiave in mezzo al campo. Il tridente d’attacco potrebbe essere affidato a Neres, Højlund e Lang, un mix di velocità e talento pronto a colpire.

Conte sa che serviranno freschezza mentale e ritmo: “La squadra mostra disponibilità. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo cresciuti”.

Cosa si gioca davvero

Per il Napoli, la speranza di qualificazione diretta o l’ingresso ai playoff, evitando un percorso complicato.

Per il Benfica, una vittoria che rilanci la loro Champions dopo un girone deludente. La pressione su Mourinho è forte e la squadra deve reagire.

Previsioni, clima e “x-factor”

Gli analisti vedono un match aperto, con un probabile 1-1. Il Napoli può sorprendere nonostante le assenze, il Benfica conta sul fattore campo.

Neres potrebbe fare la differenza con la sua velocità. Anche la mentalità battagliera del Napoli può incidere su un equilibrio sottile.

Perché la serata promette scintille

Tra frecciate, assenze, ambizioni europee e due allenatori con fame di riscatto, non sarà solo una partita. A Lisbona, una notte da ricordare.

