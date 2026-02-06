Ambiente

Biogas/1: la centrale di Chiari sotto sequestro

Una vicenda che ha raccolto l'attenzione della Direzione Distrettuale Antimafia

di Dave Hill Cirio - 6 Febbraio 2026

Una centrale di biogas sotto sequestro a Chiari in provincia di Brescia. I carabinieri forestali insieme ad Arpa Lombardia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno bloccato l’azienda accusata di traffico illecito di rifiuti liquidi.

Le indagini hanno stimato oltre 209mila metri cubi di materiale gestito illegalmente tra il 2021 e il 2024. Cinque persone risultano indagate e i beni legati all’azienda sono stati sequestrati fino a un valore complessivo di 1,25 milioni di euro.

Cosa è successo nell’impianto

Gli investigatori hanno documentato che la centrale di biogas posta sotto sequestro a Chiari teneva spento o inattivo il sistema di abbattimento dell’azoto, chiamato Sequencing Batch Reactor. In questo modo il digestato prodotto non veniva depurato, superando i limiti di 170 chilogrammi di azoto per ettaro all’anno nelle zone vulnerabili ai nitrati. Gran parte del materiale veniva poi sparso sui terreni agricoli o sversato nei canali irrigui di otto comuni tra Brescia e Bergamo: Chiari, Urago d’Oglio, Pontoglio, Rudiano, Castelcovati, Palazzolo sull’Oglio, Coccaglio.

Numeri che colpiscono

La quantità stimata di rifiuti liquidi equivale a riempire 83 piscine olimpioniche o circa 7.000 autobotti. Il sequestro ha riguardato l’intera struttura, e l’operazione include anche la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione controllata dell’impianto. L’indagine mette in luce non solo la scala dell’illecito, ma anche la capacità dell’azienda di operare indisturbata per anni, raccogliendo e trattando materiali in violazione delle normative ambientali.

Nel caso di Chiari, la gestione illegale dei rifiuti liquidi ha generato gravi rischi ambientali e possibili effetti sulle acque e sui terreni agricoli.