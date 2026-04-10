Ambiente

Golfo di Trieste, l’anomalia delle petroliere in rada

Petroliere in lunga attesa al largo di Trieste tra scorte strategiche e rallentamenti tecnici

di Marzio Amoroso - 10 Aprile 2026

Nel Golfo di Trieste si osserva da giorni un numero insolitamente elevato di petroliere ferme in rada. Un’immagine che non appartiene alla normalità del traffico marittimo locale e che riporta l’attenzione sulla fragilità di un sistema logistico che sostiene una parte significativa dell’approvvigionamento energetico dell’Europa centrale. L’accumulo non è il risultato di un singolo evento, ma della sovrapposizione di fattori che hanno rallentato la rotazione delle navi. Gli interventi tecnici lungo la catena SIOT–TAL hanno temporaneamente ridotto la capacità di assorbimento del terminal, mentre gli operatori, in un contesto internazionale instabile, hanno scelto di modulare gli arrivi mantenendo margini di sicurezza più ampi. A questo si aggiungono tempi operativi più lunghi, legati anche a verifiche tecniche su alcune unità in arrivo. Il risultato è un rallentamento che si manifesta in rada, pur senza interruzioni formali delle attività di scarico.

Trieste, un porto per l’Europa centrale

Trieste resta un nodo critico per Austria, Germania meridionale e Repubblica Ceca. La sua funzione è strutturale e qualsiasi variazione, anche minima, nella capacità di scarico si riflette immediatamente sulla catena di approvvigionamento continentale. L’attuale congestione non segnala un blocco, ma evidenzia quanto il sistema sia sensibile a oscillazioni anche marginali. Le autorità marittime confermano che non ci sono emergenze ambientali in corso e che il traffico, seppur rallentato, è gestibile. Il monitoraggio è continuo e la criticità riguarda la tenuta logistica più che la sicurezza. Il contesto internazionale pesa in modo evidente. Le tensioni geopolitiche e la riorganizzazione delle rotte del greggio stanno modificando i flussi globali. Cresce il peso delle provenienze atlantiche, con tempi di navigazione più lunghi e arrivi meno regolari. Parallelamente, alcuni impianti europei hanno ridotto temporaneamente la capacità di raffinazione, generando ulteriori oscillazioni nei volumi. Trieste, come terminale di ingresso, assorbe e amplifica queste dinamiche.

Situazione sotto controllo, ma da seguire

Nelle prossime settimane è plausibile un ritorno graduale alla normalità, con la conclusione degli interventi tecnici e lo smaltimento dell’arretrato. Resta però possibile uno scenario di congestione intermittente, legato all’evoluzione del quadro internazionale e alle scelte degli operatori. In caso di ulteriori rallentamenti o di un aumento della domanda, il Golfo potrebbe trasformarsi in un punto critico stabile, con impatti sui tempi e sui costi dell’approvvigionamento.

L’immagine delle petroliere ferme davanti a Trieste è un indicatore della vulnerabilità di un sistema che dipende da un corridoio logistico unico. La situazione è sotto controllo, ma richiede attenzione: ciò che accade nel Golfo non riguarda solo il traffico marittimo, ma l’intera architettura energetica europea.