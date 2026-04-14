Politica

Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

di Lino Sasso - 14 Aprile 2026

L’assemblea dei deputati azzurri lo ha eletto per acclamazione dopo il passo indietro dell’uscente Paolo Barelli che ha ufficialmente proposto il passaggio di testimone con l’esponente piemontese. Assente alla riunione il segretario del partito Antonio Tajani che ha però affidato a una nota in suo pensiero. “Ringrazio Paolo Barelli per lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi”, si legge nel comunicato. Poi un passaggio dedicato a Enrico Costa, “politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”, spiega Tajani. Il nuovo presidente del gruppo, dopo aver ricordato Silvio Berlusconi e aver ringraziato Paolo Barelli e Antonio Tajani, ha garantito ai deputati che le sue prossime scelte saranno effettuate “rispettando e valorizzando la storia di ciascuno”. Poi il riferimento al nuovo ruolo, assunto “con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”.

Le dichiarazioni di Barelli

Al termine dell’assemblea, durata poco meno di mezz’ora, per distendere il clima, c’è stato un brindisi con del prosecco offerto dallo staff di Barelli. Lasciando la Camera dopo i saluti di rito, l’ormai ex capogruppo azzurro si è detto assolutamente sereno e ha ricordato il buon rapporto con Enrico Costa. Per quanto riguarda il suo futuro e un possibile incarico di governo, Barelli non si è sbilanciato, ma ha ribadito di essere a disposizione. Ha però negato l’ipotesi di trattative già in corso, contrariamente a quanto, invece, si vocifera da giorni. “Non ho fatto nessuna richiesta. Se mi chiederanno qualcosa dal governo vedremo”, ha tagliato corto.

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