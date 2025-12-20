Food

Boero 2.0: il restyling di un classico italiano

di Andrea Fiore - 20 Dicembre 2025

L’inevitabile upgrade del cioccolatino che ci ha fatto sentire fortunati per decenni.

C’è stato un tempo in cui il boero non era solo un cioccolatino: era un piccolo colpo di fortuna quotidiano. Lo vedevi lì, sul bancone del bar, dentro l’espositore ad alberello, e già pregustavi il finale. Lo scartavi e… taac: “Hai vinto un altro boero”. Una trovata di marketing geniale nella sua semplicità, capace di trasformare una pralina al liquore in un rito nazionale. Era un gioco, un’abitudine, un gesto che apparteneva a tutti. Il boero era la nostra “slot machine” da bar, ma senza sensi di colpa: un cioccolatino che prometteva sempre un bis. E noi ci credevamo, felici come bambini.

Il classico che prova a reinventarsi

Oggi però il boero non vive più solo di ciliegia e liquore. Witor’s, custode del mito, ha deciso di portarlo nel presente: versione analcolica, abbinamenti con caffè e sambuca, perfino un audace pompelmo rosa e gin. È la vita moderna, bellezza. I gusti cambiano, il mercato corre, e anche il boero deve tenere il passo. L’obiettivo è chiaro: non essere più un cioccolatino “stagionale”, ma un compagno di viaggio anche d’estate. Una rivoluzione gentile, che però tocca un nervo scoperto: quanto si può innovare senza rompere l’incantesimo?

Boero 2.0: il futuro, tra nostalgia e curiosità

E qui arriva la domanda che divide gli italiani: questi nuovi boeri prenderanno davvero piede? Riusciranno a conquistare chi non ha mai scartato un boero senza sperare nel premio, e allo stesso tempo sedurre chi cerca sapori nuovi, più freschi, più contemporanei? Il boero, in fondo, è un pezzo di memoria collettiva. È quel gesto che facevi senza pensarci, quel piccolo momento di fortuna garantita. Se le nuove versioni sapranno inserirsi in questa storia senza tradirla, il boero continuerà a vivere. Se invece no, resterà comunque la nostalgia di un’epoca in cui bastava un incarto per sentirsi, almeno per un attimo, invincibili.

