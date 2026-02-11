Esteri

Bomba del FT: Zelensky annuncerà le elezioni il 24 febbraio

Trump avrebbe chiesto all'Ucraina di andare al voto entro il 15 maggio

di Ernesto Ferrante - 11 Febbraio 2026

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe chiesto all’Ucraina di andare al voto entro il 15 maggio. In caso contrario, Kiev dovrebbe dire addio alle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti.

La possibile data delle elezioni in Ucraina

Il giornale scrive che Zelensky potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. “Gli ucraini hanno questa idea radicata che tutto debba essere legato alla rielezione di Zelensky”, ha riferito un funzionario occidentale, riferendosi al possibile referendum sull’accordo di pace.

Zelensky cederebbe alle pressioni americane

Secondo la testata economico-finanziaria britannica, il governo sarebbe disposto a soddisfare rapidamente le richieste americane, anche se i sondaggi indicano una flessione dei consensi per il presidente, travolto dagli scandali di corruzione e dalle difficoltà del suo esercito sul campo di battaglia.

Le mosse dell’Ue

Nel frattempo, il Parlamento europeo ha approvato il ricorso alla procedura d’urgenza per la votazione volta a modificare l’attuale bilancio Ue (2021-2027) per garantire il prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro, deciso al Consiglio europeo di dicembre, per il biennio 2026-2027. Il voto sulla modifica è previsto per oggi.