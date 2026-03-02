Attualità

Borse in rosso, dopo gli attacchi vola il petrolio

Depressione in Asia, Spagna flop, terremoto Dax e Parigi: Milano già in perdita -0,8% ma contiene (per ora) i danni

di Giovanni Vasso - 2 Marzo 2026

Borse, è profondo rosso mentre il petrolio vola. Tutto come previsto, non fa una grinza. Dopo l’attacco all’Iran, con la contestuale chiusura dello Stretto di Hormuz da cui transitano enormi quantità di materie prime energetiche fossili, il mondo della finanza è dilaniato dalla paura. I mercati asiatici hanno chiuso in calo mentre le piazze europee aprono all’insegna del segno meno. L’unico segno più accompagna le quotazioni del petrolio e del gas. Chissà come mai. Tutto come previsto, non fa una piega.

Borse in rosso, petrolio in rampa di lancio

A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in calo dell’1,44 per cento. Male pure il Kospi sudcoreano, in calo dell’1%. Tonfo dell’Hang Seng di Hong Kong: si chiude a -1,86%. Le borse cinesi invece limitano i danni come Shenzen (poco sotto la parità, in perdita di soli cinque millesimi percentuali) e addirittura guadagnano qualcosina come Shangai (+0.33%). Questo in Asia, ma per le Borse europee è davvero già profondo rosso. Peggio di tutti, per ora, la borsa di Madrid che cede il 3,11%. Ma in Germania non va granché meglio: il Dax di Francoforte che, pronti via, perde il 2,43%. Malissimo pure Parigi dove il Cac40 cede il 2,34%. A Milano i danni, per il momento, si tengono attorno a perdite per lo 0,85%.

Il rilancio del petrolio

La corsa del brent pare appena iniziata. E questa, se possibile, è la notizia più brutta. Considerando che, già ora, i future del barile di petrolio hanno già superato la quota degli 80 dollari. Corre, eccome, pure il Wti che sfonda i 70 dollari e anzi si attesta stabilmente sopra i 73 dollari al barile. Siamo solo all’inizio. Borse in rosso e petrolio in volo. Questo sarà il prezzo da pagare all’offensiva Usa-Israele contro l’Iran. In attesa degli sviluppi sul campo, nelle piazze d’affari gli effetti si fanno già sentire e in maniera abbastanza pesante. Le oscillazioni tradiscono trend che appaiono già segnati.