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Calderone “Con l’Intelligenza Artificiale verranno creati nuovi posti di lavoro, non bisogna averne paura”

di Italpress - 9 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “I dati internazionali dicono chiaramente che con l’intelligenza artificiale verranno creati nuovi posti di lavoro: saranno certamente diversi, perché l’impatto di questo strumento si farà sentire, ma noi siamo pronti a investire ancora più convintamente sul fronte della formazione e della riqualificazione. Non bisogna avere paura dell’innovazione, ma governarla tenendo conto che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale mette sempre al centro la mano della persona”. Lo ha sottolinea la ministra del Lavoro Marina Calderone intervenendo giovedì sera a Zona Bianca.

“Il salario minimo per me è la pagina di un libro, il salario giusto è tutto il libro, in questo caso il Contratto collettivo di lavoro con tutte le sue garanzie e un trattamento economico complessivo che viene riconosciuto a lavoratori e lavoratrici“, ha aggiunto. “Gli effetti di questa norma si vedono chiaramente – prosegue Calderone –. Stiamo vivendo una buona stagione sul fronte delle relazioni di lavoro, perché c’è stato l’accordo sulla contrattazione con sindacati dei lavoratori dipendenti e associazioni datoriali. Ci sono tuttora aperti tavoli di confronto per costruire percorsi di nuova contrattazione e riconoscimento del valore della contrattazione: credo che riproporre le misure a favore dei salari nella legge di bilancio 2027 sia un intervento che guarderà alla necessità di recuperare il potere d’acquisto delle retribuzioni”, conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)