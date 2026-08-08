Cronaca

Litiga con i ciclisti e li investe due volte: è un 73enne

Futili motivi legati alla viabilità tra l'anziano conducente e i ciclisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada

di Dave Hill Cirio - 8 Agosto 2026

Il luogo dell'incidente a Lanzo Torinese in provincia di Torino dove un automobilista ha deliberatamente investito per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro

“Lucida follia” – come talvolta si dice – a Lanzo Torinese: litiga con un gruppo di ciclisti e li investe due volte, arrestato un 73enne.

Il litigio, il doppio investimento

Un violento episodio di aggressione stradale ha trasformato una mattinata di sport e tempo libero in un incubo lungo le strade della provincia di Torino.

A Lanzo Torinese, un automobilista di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver intenzionalmente investito un gruppo di ciclisti.

Il fatto, al culmine di un alterco verbale, arrivando persino a fare inversione di marcia per travolgerli una seconda volta.

L’aggressione ha causato il ferimento di quattro persone, due delle quali versano in gravi condizioni.

La dinamica dell’aggressione: la duplice manovra violenta

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vicenda ha preso avvio lungo la viabilità di Lanzo Torinese a seguito di una discussione. Futili motivi legati alla viabilità tra l’anziano conducente e i ciclisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada.

Dopo il diverbio, la situazione è rapidamente degenerata. L’automobilista ha dapprima travolto i ciclisti con la propria vettura per poi compiere una manovra ancor più grave.

L’uomo ha infatti invertito la direzione di marcia tornando indietro a velocità sostenuta per impattare nuovamente contro i malcapitati e le loro biciclette adagiate a terra.

I soccorsi ai feriti e la resa ai carabinieri

L’allarme è scattato immediatamente con l’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo dell’investimento. Il bilancio finale parla di quattro ciclisti coinvolti.

I due feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza in elicottero e ambulanza presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino per le cure e gli accertamenti del caso.

Dopo il grave gesto, il settantatreenne si è consegnato spontaneamente ai carabinieri della stazione locale.

L’uomo è stato posto sotto arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova attualmente ristretto ai domiciliari in attesa delle successive decisioni della Procura.