Litiga con i ciclisti e li investe due volte: è un 73enne
Futili motivi legati alla viabilità tra l'anziano conducente e i ciclisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada
Il luogo dell'incidente a Lanzo Torinese in provincia di Torino dove un automobilista ha deliberatamente investito per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro
“Lucida follia” – come talvolta si dice – a Lanzo Torinese: litiga con un gruppo di ciclisti e li investe due volte, arrestato un 73enne.
Il litigio, il doppio investimento
Un violento episodio di aggressione stradale ha trasformato una mattinata di sport e tempo libero in un incubo lungo le strade della provincia di Torino.
A Lanzo Torinese, un automobilista di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver intenzionalmente investito un gruppo di ciclisti.
Il fatto, al culmine di un alterco verbale, arrivando persino a fare inversione di marcia per travolgerli una seconda volta.
L’aggressione ha causato il ferimento di quattro persone, due delle quali versano in gravi condizioni.
La dinamica dell’aggressione: la duplice manovra violenta
Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vicenda ha preso avvio lungo la viabilità di Lanzo Torinese a seguito di una discussione. Futili motivi legati alla viabilità tra l’anziano conducente e i ciclisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada.
Dopo il diverbio, la situazione è rapidamente degenerata. L’automobilista ha dapprima travolto i ciclisti con la propria vettura per poi compiere una manovra ancor più grave.
L’uomo ha infatti invertito la direzione di marcia tornando indietro a velocità sostenuta per impattare nuovamente contro i malcapitati e le loro biciclette adagiate a terra.
I soccorsi ai feriti e la resa ai carabinieri
L’allarme è scattato immediatamente con l’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo dell’investimento. Il bilancio finale parla di quattro ciclisti coinvolti.
I due feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza in elicottero e ambulanza presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino per le cure e gli accertamenti del caso.
Dopo il grave gesto, il settantatreenne si è consegnato spontaneamente ai carabinieri della stazione locale.
L’uomo è stato posto sotto arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova attualmente ristretto ai domiciliari in attesa delle successive decisioni della Procura.
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