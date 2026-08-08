“Questa sera guido io”: campagna polizia in spiagge e locali da ballo

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Al via da litorale romano e Salento, ma si estenderà in tutta Italia

di Askanews - 8 Agosto 2026

Roma, 8 ago. (askanews) – Parte questo fine settimana dal litorale romano e dal Salento la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia, che interesserà tutto il territorio nazionale, per promuovere una cultura della guida responsabile tra i giovani in spiagge e locali da ballo simbolo dell’estate 2026.

L’obiettivo della campagna è parlare direttamente ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate, promuovendo comportamenti consapevoli e ricordando che il divertimento e la sicurezza possono e devono camminare insieme. Il cuore del messaggio è la promozione della figura del guidatore designato: chi, all’interno del gruppo, sceglie consapevolmente di non bere alcolici per riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata. Un gesto semplice, che la campagna intende trasformare in un’abitudine diffusa e in un vero e proprio segno di responsabilità sociale.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 31 luglio, tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione ANIA, il Silb Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), il Sib Fipe (Sindacato italiano balneari) e FederBalneari Italia. Un’alleanza che mette insieme le istituzioni, il mondo assicurativo e le principali reti imprenditoriali del comparto balneare e dell’intrattenimento notturno, nella convinzione che la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva, da costruire coinvolgendo chi anima i luoghi di maggiore socialità.

Personale specializzato della Polizia Stradale sarà presente nei locali aderenti con momenti di dialogo, distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati e un aperitivo analcolico, offerto dai gestori delle strutture ospitanti, pensato per rendere la scelta di non bere un’esperienza piacevole e condivisa, non una rinuncia. Saranno distribuiti gratuitamente anche etilometri monouso, offerti da Fondazione ANIA, per consentire ai giovani di verificare in modo semplice e immediato il proprio stato prima di mettersi alla guida.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali direttrici che conducono alle località turistiche, con servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e di ogni comportamento che possa mettere in pericolo la vita propria e degli altri.

Ma la campagna punta a valorizzare anche i comportamenti positivi. Per questo, ai conducenti virtuosi potranno essere riconosciuti biglietti omaggio per l’accesso ai locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche, offerti dagli stabilimenti e dai locali, e 15 corsi di guida sicura, gratuiti, a cui si potrà accedere registrandosi sul sito www.fondazioneania.it, aderendo così alla campagna Questa sera guido io.