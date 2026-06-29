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Caldo estremo sull’Italia, morti due anziani a Genova. Aumentano le città con il bollino rosso

di Italpress - 29 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si intensifica l’ondata di caldo: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, oggi sono 22 le città da bollino rosso da Nord al Sud, ma il numero salirà a 25 domani, 30 giugno e martedì 1° luglio.

Le ondate di calore si verificano quando “si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione: queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Le citta interessate oggi dal bollino rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo.

Per il 30 giugno e il primo luglio luglio il caldo si intensificherà, e il numero delle città in massima allerta salirà a 25: Cagliari, Catania e Trieste passeranno così da bollino arancione a bollino rosso. Reggio Calabria, invece, passerà da livello giallo a livello arancione. L’unica città a mantenere il bollino giallo, tra quelle monitorate, resterà Messina.

DUE MORTI A GENOVA

A Genova si registrano i primi due morti negli ospedali cittadini per l’eccezionale ondata di caldo che colpisce da giorni l’Italia. Secondo quanto comunicato dall’Azienda ospedaliera metropolitana, si tratta di un 86enne ricoverato da due giorni al policlinico San Martino e una 79enne arrivata già in arresto cardiaco nello stesso pronto soccorso. Sempre al San Martino, tra ieri e oggi sono stati soccorsi un’87enne e una 83enne in stato di disidratazione, una 49enne e una 16enne colpite da sincope. Due accessi registrati al Villa Scassi: un 19enne con sincope e disidratazione e una 46enne con vertigini e ustione solare. All’ospedale Galliera una 32enne con lipotimia, un 33enne con sincope, un 29enne con sindrome presincopale e una 83enne disidratata. In città è in vigore fino a mercoledì il bollino rosso per ondata di calore emesso dal ministero della Salute, in attesa del previsto peggioramento meteo che dovrebbe abbassare sensibilmente le temperature, almeno per qualche giorno.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).