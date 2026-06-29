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Italia bollente, un fronte temporalesco in arrivo pronto a scaricare tempeste con grandine e venti estremi classici dei downburst

L’afa spinge l’atmosfera al limite, mentre il fronte nordico prepara raffiche discendenti capaci di colpire senza preavviso

di Marzio Amoroso - 29 Giugno 2026

Pericolo downburst. Da giorni il Paese è intrappolato in una bolla rovente che ha trasformato città e campagne in camere di combustione. Termometri oltre i 38‑40 gradi, notti tropicali, asfalto che si deforma, un inizio estate che non concede tregua. Ma la vera notizia è un’altra. Dalle regioni del Nord Europa sta scendendo un fronte temporalesco che da domani investirà il Nord Italia con violenza improvvisa, portando con sé un rischio concreto di downburst.

Il vento improvviso che cade dal cielo

Il downburst è uno dei fenomeni più insidiosi dell’estate. Una colonna d’aria fredda precipita verso il suolo da una nube temporalesca con una rapidità brutale. Quando tocca terra, esplode orizzontalmente in tutte le direzioni, generando raffiche che possono superare i 100 km/h. Non ruota, non crea il classico imbuto del tornado, ma la sua forza distruttiva è paragonabile. E spesso peggiore, perché colpisce aree più ampie.

Microburst e macroburst, la differenza

I meteorologi distinguono due categorie. Il microburst, con un diametro inferiore ai 4 km, è più localizzato ma comunque devastante e il macroburst che invece, può interessare zone molto più estese, anche diversi chilometri quadrati. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso, alberi sradicati, tetti scoperchiati, strutture danneggiate, linee elettriche abbattute. Il downburst è un colpo secco, improvviso, arriva senza preavviso e lascia dietro di sé molto spesso dei danni ingenti.

Un pericolo anche per chi è in volo e per chi è in mare.

Il downburst è particolarmente temuto nel mondo dell’aviazione, le raffiche discendenti possono compromettere la stabilità degli aerei in fase di atterraggio o decollo. Anche le imbarcazioni sono esposte a un rischio elevato. Lo dimostra il caso recente del superyacht Bayesian, affondato a Palermo dopo essere stato colpito da un violento fenomeno discendente che ha ribaltato l’imbarcazione in pochi secondi.

Domani il Nord Italia sarà il bersaglio.

Il fronte in arrivo porterà temporali intensi, grandine e possibili downburst soprattutto su Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una dinamica conosciuta, caldo estremo al suolo, aria fredda in arrivo dall’alto, atmosfera pronta a esplodere. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la combinazione tra massime elevate e instabilità atmosferica diventa il fattore scatenante.

L’inizio estate che non ti aspetti

Il caldo di queste settimane non è un semplice disagio per la popolazione, è il carburante che alimenta fenomeni violenti come i downburst. Il fronte temporalesco in arrivo potrebbe trasformare la canicola in tempesta.