Politica

Commissione Covid: Bignami si dimette e sfida Conte

La mossa del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera per farsi audire sulle sue denunce

di Elizabeth Costello - 29 Giugno 2026

GALEAZZO BIGNAMI, POLITICO

Commissione d’inchiesta Covid: le dimissioni di Bignami (FdI) per farsi audire, l’attacco a Giuseppe Conte.

Le dimissioni

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 registra un’importante svolta. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni da componente dell’organismo bilaterale e sfida Giuseppe Conte. La scelta, mossa dall’intento di superare l’incompatibilità formale tra il ruolo di commissario inquisitore e quello di soggetto esaminato. Così, gli consentirà di essere audito e rispondere direttamente ai quesiti sui fatti legati alla prima fase della pandemia.

Commissione Covid: Bignami sfida Conte

Bignami ha ricordato le sue storiche battaglie legali tramite richieste di accesso agli atti sul piano pandemico, sui contratti delle mascherine e sui verbali della task force. Azioni culminate nei ricorsi vinti dinanzi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato con la conseguente condanna del ministero della Salute.

L’esponente del partito di maggioranza ha contestualmente esortato l’ex premier Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle e membro della stessa Commissione, a rinunciare alle tutele dell’immunità. in tal modo, potrà sottoporsi a sua volta alle domande dei commissari e fare definitiva chiarezza sulle ultime vicende emerse nelle scorse settimane.

I lavori dell’organismo parlamentare, al centro di un aspro scontro politico. La maggioranza preme per accelerare gli accertamenti su errori, omissioni, acquisti di respiratori e chiusure dei territori. Le opposizioni contestano la natura stessa della Commissione, definendola uno strumento di attacco politico mirato alle passate gestioni.

Conte ha ribadito la totale estraneità del suo operato rispetto ai contratti di fornitura, respingendo le accuse e denunciando una regia politica di Palazzo Chigi dietro il rinvigorirsi delle polemiche e delle audizioni in corso. Ora, il guanto di sfida lanciatogli da Bignami.