Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Tajani: in Venezuela continuiamo a lavorare, situazione drammatica

Pronti altri aiuti raccolti da italo-venezuelani

di Askanews -

Parma, 29 giu. (askanews) – “In Venezuela continuiamo a lavorare, c’è la nostra unità di crisi che in contatto con la unità di crisi che abbiamo costituito presso il Consolato a Caracas, sono nostri vigili del fuoco, tiamo lavorando per cercare di estrarre il maggior numero possibile di persone ancora vive. Sono circa un centinaio gli italiani che operano in Venezuela e siamo pronti a inviare anche altri aiuti. Dovrebbe partire un altro aereo con gli aiuti raccolti dagli italo venezuelani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Assemblea dell’Unione Parmense degli Industriali.

“La situazione è veramente drammatica – ha aggiunto Tajani – c’è un servizio sanitario al collasso, i nostri mezzi pure sono operativi. Stiamo facendo di tutto per aiutare questo popolo massacrato dove vivono anche 130mila italiani iscritti all’Aire”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news