Attualità

Cappella SIM…stina, Papa Leone XIV e l’ombra del cellulare nel Conclave

Cardinale trovato con cellulare nel Conclave 2025: episodio inedito che solleva dubbi sulla sicurezza vaticana.

di Gianluca Pascutti - 2 Marzo 2026

Papa Leone XIV a distanza di mesi dall’elezione, continua a sollevare interrogativi sulla tenuta dei protocolli più blindati della Santa Sede. L’episodio del cellulare trovato in tasca a uno dei cardinali elettori durante il Conclave del 2025 non è solo una curiosità di colore, rappresenta un segnale di quanto la tecnologia, anche quando bandita, riesca a insinuarsi nei luoghi più protetti del mondo cattolico.

Un’anomalia in un rituale millenario

Il Conclave che ha portato all’elezione di Papa Leone XIV si è svolto secondo le consuete regole di isolamento totale. Niente telefoni, niente dispositivi elettronici, nessun contatto con l’esterno. Eppure, durante i controlli finali nella Cappella Sistina, i sistemi di sicurezza hanno rilevato un segnale anomalo. La Gendarmeria vaticana ha così scoperto che un cardinale aveva ancora con sé un cellulare, nonostante la consegna obbligatoria avvenuta ore prima.

L’episodio ha provocato un momentaneo stop ai lavori, sufficiente a far emergere un clima di sorpresa e imbarazzo. La segretezza del Conclave è considerata sacra, e la sola presenza di un dispositivo elettronico rappresenta una violazione potenzialmente grave, anche se non è stato accertato alcun uso improprio.

Un caso senza precedenti

Secondo le ricostruzioni interne dopo l’elezione di Papa Leone, il cellulare sarebbe rimasto in tasca per distrazione, ma la vicenda ha comunque aperto un dibattito sulla vulnerabilità dei protocolli. In un’epoca in cui ogni oggetto può diventare un micro‑registratore o un ponte verso l’esterno, il Vaticano si trova costretto a ripensare le proprie procedure. L’episodio, definito “mai visto prima”, ha mostrato come anche un ambiente rigidamente controllato possa essere messo alla prova da un semplice errore umano.

Segretezza intatta, ma fiducia da ricostruire

Non sono stati resi noti né il nome del cardinale né eventuali provvedimenti successivi. La Santa Sede ha mantenuto il massimo riserbo, concentrandosi sull’esito del Conclave e sull’elezione di Papa Leone . Tuttavia, l’accaduto resta un campanello d’allarme, la sicurezza non può più basarsi solo su controlli fisici, ma deve adattarsi a un contesto tecnologico in continua evoluzione.