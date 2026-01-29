Sport

Champions, Napoli fuori: ai playoff Inter, Atalanta e Juve

Alle tre italiane rimaste in gara vanno le teste di serie

di Dave Hill Cirio - 29 Gennaio 2026

Uefa Champions League 2025/26, verdetto amaro per il calcio italiano: il Napoli è fuori dalla competizione dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea mentre Inter, Juventus e Atalanta continueranno il loro percorso europeo passando attraverso i playoff di febbraio, senza entrare direttamente negli ottavi di finale.

Napoli eliminato

Nel match decisivo al Diego Armando Maradona il Napoli aveva ribaltato nel primo tempo momentaneamente lo svantaggio con le reti di Vergara e Højlund. Nella ripresa la doppietta di João Pedro ha condannato gli azzurri all’eliminazione. Il Chelsea ha così ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi, il Napoli chiude la sua avventura europea con un 30esimo posto nella classifica complessiva della fase a girone.

Antonio Conte deluso ma anche orgoglioso della reazione dei suoi, evidenziando come la squadra abbia lottato nonostante un’annata difficile sul fronte infortuni e un calendario molto fitto.

Le altre italiane: playoff da testa di serie

Inter, Juventus e Atalanta non si sono qualificate nella top 8 che accede direttamente agli ottavi, ma hanno comunque raggiunto una posizione che permette loro di disputare i playoff di Champions League come teste di serie.

L’Inter ha chiuso al decimo posto dopo il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund e ora attende di conoscere il proprio avversario tra Bodo/Glimt e Benfica.

La Juventus, con il pareggio ottenuto a Monaco, affronterà una tra Bruges e Galatasaray.

L’Atalanta, infine, seppur sconfitta dall’Union Saint-Gilloise, ha assicurato la partecipazione ai playoff e troverà in sorteggio tra Borussia Dortmund e Olympiacos.

Le altre sorprese

La conclusione della fase a gironi ha avuto anche altre sorprese. Squadre di grande blasone come Real Madrid e Psg hanno mancato la qualificazione diretta agli ottavi e dovranno affrontare anch’esse i playoff, dopo risultati clamorosi dell’ultimo turno come la vittoria del Benfica per 4-2 con gol del portiere Trubin.

La nuova formula con un girone unico e 36 squadre ha prodotto un finale di fase ricco di colpi di scena, con solo poche squadre certe del posto negli ottavi prima dell’ultima giornata.