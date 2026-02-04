Attualità

Chery in Italia, il debutto che può cambiare tutto

Da noi, banco di prova importante non solo per i risultati di vendita

di Angelo Vitale - 4 Febbraio 2026

Il colosso automobilistico cinese Chery ha annunciato il debutto ufficiale del suo brand principale in Italia a partire da giugno. Così completando l’espansione europea già avviata con i marchi Omoda e Jaecoo e introducendo nuove linee come Lepas e iCaur.

Che cos’è Chery e da dove arriva

Chery Automobile è un colosso automobilistico cinese fondato nel 1997 nella città di Wuhu, nella provincia di Anhui, specializzato nella produzione di automobili e componenti meccanici. Storicamente legata al gruppo statale Chery Holding, l’azienda ha attraversato una trasformazione organizzativa negli ultimi anni. Attualmente co‑proprietaria del governo di Anhui, della municipalità di Wuhu, dei suoi dipendenti e di investitori privati, dopo la sua IPO nel 2025.

Nel corso della sua storia, tra le prime case automobilistiche cinesi a esportare veicoli. L’inizio già nel 2001 e mantenendo per più di due decenni il ruolo di primo esportatore cinese di auto passeggeri.

Nel 2025 il gruppo ha venduto quasi 2,8 milioni di veicoli in tutto il mondo, con oltre 1,3 milioni di unità esportate. Consolidata una base globale di utenti che supera i 18 milioni in più di 120 Paesi e regioni.

Nel 2025, Chery Group nella classifica Fortune Global 500 al 233esimo posto, con ricavi e risultati di esportazione tra i più alti in Cina.

Perché il debutto in Italia conta

Chery ha deciso di lanciare ufficialmente in Italia il suo brand principale a giugno di quest’anno dopo il successo in Europa con Omoda e Jaecoo. Un passo per un’espansione strategica verso uno dei mercati automobilistici più tradizionali e difficili del Vecchio Continente.

L’obiettivo, puntare su una gamma che include motorizzazioni ibride (HEV e PHEV) e soluzioni elettrificate. Pensate per rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana degli italiani, che scontano una elettrificazione non ancora uniforme per le infrastrutture di ricarica.

Scegliere l’Italia significa per Chery consolidare una presenza che va oltre l’esportazione. Si tratta di radicarsi con una rete di vendita e assistenza dedicata, affrontando direttamente la concorrenza di marchi consolidati europei, giapponesi e coreani. E provando a rispondere alla domanda di auto intelligenti, sicure e tecnologicamente avanzate a prezzi competitivi.

Impatto previsto sul mercato italiano

L’ingresso ufficiale di Chery in Italia potrebbe avere un impatto significativo su un mercato automobilistico europeo in fase di transizione. Da un lato, la concorrenza sui prezzi potrebbe aumentare, portando i produttori tradizionali a rivedere le proprie strategie commerciali e gli incentivi offerti per attirare clienti.

Dall’altro, la forte crescita delle vendite di veicoli ibridi ed elettrificati, che in Chery rappresentano una porzione sempre più ampia della produzione globale, potrebbe accelerare la diffusione di queste tecnologie anche nel nostro Paese.

Importante, in un momento in cui gli italiani stanno ancora bilanciando il costo e la praticità dell’elettrico puro con la realtà delle infrastrutture di ricarica disponibili. L’arrivo di un marchio con capacità globali, significative risorse di ricerca e sviluppo e una gamma adattata alle esigenze di guida quotidiana può spingere verso modelli più economici, intelligenti e con dotazioni tecnologiche competitive.

Criticità e punti di attenzione

Nonostante i numeri e l’espansione globale, l’ingresso di Chery in Italia presenta alcune criticità da monitorare. Innanzitutto, la costruzione e l’efficienza di una rete capillare di vendita e assistenza.

Inoltre, la percezione del brand tra gli automobilisti italiani potrebbe rappresentare una sfida culturale. Nonostante i progressi tecnologici e i riconoscimenti di qualità, una parte del pubblico potrebbe ancora associare i marchi cinesi a prodotti di minore affidabilità.

Infine, l’evoluzione delle infrastrutture di ricarica elettrica. Da noi, pur in crescita, non ancora al livello di altri mercati europei. Una strategia centrata sull’ibrido e sull’elettrificazione graduale, piuttosto che sull’elettrico puro, può risultare più adeguata alla domanda reale ma anche più complessa da gestire in termini di comunicazione commerciale.

La sfida globale di Chery

Chery non arriva in Italia come un semplice concorrente low cost, ma come un’impresa con una lunga esperienza di globalizzazione e una struttura produttiva e tecnologica che l’ha portata a esportare milioni di veicoli in tutto il mondo.

Con una strategia che combina produzione locale, adattamento delle gamme ai mercati specifici e investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda mira a costruire un brand riconosciuto a livello globale.

Il debutto italiano, banco di prova importante non solo per i risultati di vendita, ma anche per la capacità di costruire un rapporto di fiducia con una clientela esigente, in un contesto di mercato altamente competitivo e in evoluzione.

