Attualità

Giallo: chi ha “derubato” Raffaella Carrà?

Clamorosa scoperta a San Benedetto del Tronto

di Giorgio Brescia - 11 Maggio 2026

Il sipario stava per calare, ma il finale è stato un colpo di scena degno di una puntata di Carramba: domenica a San Benedetto del Tronto, l’ultimo atto della mostra “Rumore” dedicata a Raffaella Carrà si è tinto di mistero. Durante i controlli finali, la scoperta: è sparito un pezzo di storia della TV.

Il bottino: non semplici accessori

Non chiamatele solo cinture. Gli oggetti sottratti sono parte integrante di due capolavori sartoriali unici, ricoperti di cristalli Swarovski.

La cintura del 2006, indossata per il programma “Amore”. La cintura del 2008, quella dell’esordio della quarta edizione di “Carramba che fortuna”.

“Non sono accessori, sono frammenti di un linguaggio che ha cambiato l’Italia” — dichiarano i collezionisti Gioia e Mola.

Il mistero del “furto invisibile” a Raffaella Carrà

I rilievi dei controlli aprono uno scenario inquietante: nessun segno di effrazione.

L’ipotesi più probabile: il colpo è avvenuto in pieno giorno, tra la folla, sotto gli occhi di tutti.

Il danno, significativo. Oltre il valore dei cristalli, c’è un vuoto emotivo e storico incolmabile per l’archivio Collezioni Raffaella Carrà, che custodisce 350 abiti dal 1976 al 2012.

Perché questa notizia “scotta”

Non è solo cronaca locale, è un attacco a un’icona di emancipazione. La mostra non celebrava solo le paillettes, ma il momento in cui il costume televisivo ha smesso di coprire ed è diventato un manifesto di libertà e diritti civili.

Chi ha rubato queste cinture ha reso quegli abiti “muti”. Senza quegli elementi, il racconto dell’evoluzione dello stile della Carrà perde un pezzo del suo spartito originale.

L’appello dei collezionisti

“Confidiamo negli investigatori, ma speriamo in un passo indietro”. L’invito è alla restituzione spontanea. Un atto di rispetto per la memoria di Raffaella, che non meritava un “rumore” così amaro a luci spente.