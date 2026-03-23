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Chiesa lascia ritiro Azzurri, arriva Cambiaghi

Gattuso corre ai ripari convocando l'esterno offensivo del Bologna

di Dave Hill Cirio - 23 Marzo 2026

Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale italiana di calcio dopo le visite mediche a Coverciano. Il responso è netto, non sarà disponibile per le prossime due partite decisive. Una tegola pesante per gli Azzurri, impegnati nei playoff di qualificazione al Mondiale, con una sfida cruciale ormai alle porte.

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Chiesa lascia, arriva Cambiaghi

Il giocatore, giudicato non idoneo dopo le verifiche fisiche effettuate al Centro Tecnico Federale. In accordo con il club, ha quindi lasciato il ritiro per approfondimenti e recupero.

La decisione ha effetto immediato anche sulle scelte tecniche. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha convocato al suo posto Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna, già in buon momento di forma e reduce da prestazioni convincenti.

L’assenza di Chiesa pesa soprattutto per il contesto. L’Italia si gioca l’accesso al Mondiale in una fase ad altissima pressione, a partire dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord tra tre giorni a Bergamo. Senza uno dei suoi giocatori sulla carta più esplosivi e imprevedibili, lo scenario tattico cambia sensibilmente, costringendo lo staff a rivedere equilibri offensivi e soluzioni sugli esterni.

Cosa succerà: previsioni e quotazioni

Il focus ora si sposta tutto sulla semifinale playoff di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, dove le quote dei bookmaker raccontano una partita, almeno sulla carta, a senso unico. L’Italia parte nettamente favorita, con la vittoria azzurra offerta intorno a 1.27–1.30, mentre il pareggio sale fino a quota 5 e il successo degli ospiti supera anche quota 10.

Le probabilità implicite confermano il divario: oltre il 70% di chance per gli Azzurri contro meno del 10% degli avversari, con risultato più atteso intorno al 2-0. Anche i mercati alternativi indicano fiducia nella squadra italiana, con l’Over 2.5 leggermente favorito e combinazioni vittoria+gol che attirano l’attenzione degli analisti.

Nonostante il pronostico favorevole, il contesto resta ad alta tensione: gara secca, pressione enorme e precedenti storici che invitano alla prudenza. Le quote riflettono fiducia, ma anche il rischio di una partita più complicata del previsto, soprattutto se l’Italia faticherà a sbloccare il risultato nei primi minuti.