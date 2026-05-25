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Cina, il film “Dear You” supera il miliardo di yuan al botteghino

di Italpress - 25 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il film cinese “Dear You”, di grande successo grazie al passaparola, ha superato la soglia di 1 miliardo di yuan (circa 146 milioni di dollari) al botteghino, secondo la piattaforma di biglietteria Maoyan, raggiungendo un traguardo importante per il film a basso budget, girato in dialetto Chaoshan (Teochew) e interpretato da un cast in gran parte sconosciuto.

Uscito il 30 aprile con appena il 3,6% della programmazione cinematografica nazionale e un incasso di 3,77 milioni di yuan nel giorno di apertura, il film ha guadagnato progressivamente popolarità con il diffondersi delle raccomandazioni del pubblico. Quello di domenica è il 15esimo giorno consecutivo in cima alle classifiche giornaliere del botteghino cinese, con la quota di proiezioni salita al 48%.

Pur non avendo una produzione ricca di star, attori di richiamo o il tipo di campagne di marketing online su larga scala solitamente utilizzate per promuovere le principali uscite cinematografiche, “Dear You” ha superato le aspettative grazie a un forte passaparola, ottenendo ampi consensi da spettatori, blogger, critici e registi.

Il film ha attualmente un punteggio di 9,1 su 10 sulla piattaforma cinese di recensioni Douban, tra i più alti per le uscite nazionali dell’ultimo decennio, ed è diventato un più ampio tema di discussione culturale in Cina, suscitando un ampio dibattito sulle ragioni del suo successo e su ciò che potrebbe indicare per le industrie culturali e creative del Paese.

Diretto da Lan Hongchun, originario della regione di Chaoshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, e prodotto, secondo quanto riferito, con un budget di poco superiore a 10 milioni di yuan, il film è stato ampiamente apprezzato per la sua autenticità emotiva, la narrazione radicata nella realtà e le interpretazioni insolitamente convincenti di attori poco conosciuti, in particolare quella della protagonista, una studentessa ventenne di finanza senza precedenti esperienze di recitazione.

La storia è incentrata sulla tradizione dei “qiaopi”, lettere e rimesse inviate a casa dalle precedenti generazioni di cinesi d’oltremare nel XIX e XX secolo, che costituiscono il filo emotivo che collega i personaggi principali del film. L’UNESCO ha inserito gli archivi dei “qiaopi” nel Registro della Memoria del mondo nel 2013.

Nel film, Zheng Musheng lascia la sua casa nel Chaoshan per il Sud-est asiatico durante la guerra negli anni Quaranta e alla fine si stabilisce in Thailandia, inviando regolarmente lettere e denaro alla moglie, Ye Shurou, rimasta a crescere i loro figli. Dopo la morte di Zheng all’estero, Xie Nanzhi, una donna di origine Chaoshan che vive in Thailandia e che fa amicizia con lui, sceglie di non informare subito Ye, continuando invece a inviare lettere e denaro a suo nome. Nell’arco di quasi due decenni, le due donne, pur essendo estranee e separate dal mare, diventano silenziosamente legate attraverso la corrispondenza e la cura reciproca.

Le piattaforme di dati cinematografici Maoyan e Beacon prevedono ora che “Dear You” concluderà la sua corsa nelle sale con un incasso finale di quasi 1,8 miliardi di yuan, dopo aver rivisto più volte al rialzo le loro previsioni.(ITALPRESS).– Foto Xinhua –