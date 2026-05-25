Torino

Fermati otto ultras bianconeri. Grave alle Molinette tifoso juventino ferito

di Redazione - 25 Maggio 2026

Tensione alta a Torino nelle ore precedenti al derby della Mole tra Juventus FC e Torino FC: nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino si sono verificati scontri tra gruppi ultras delle due tifoserie, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine per riportare la calma.

La polizia ha fermato otto sostenitori bianconeri: alcuni sono stati bloccati sul posto, mentre altri sono stati identificati successivamente grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e dai droni utilizzati durante il servizio di controllo. Le accuse contestate riguardano aggressione e resistenza agli agenti, oltre al possesso e utilizzo di materiale pirotecnico. Contestualmente sono stati emessi diversi provvedimenti Daspo.

Nel corso dei disordini alcuni agenti hanno riportato lievi ferite. Un tifoso juventino, colpito durante gli scontri, è stato trasportato all’ospedale Molinette in condizioni serie. La Procura di Torino ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali ulteriori responsabilità.

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