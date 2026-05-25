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La Cina punta al riciclo del 76% dei rifiuti urbani entro il 2030

di Italpress - 25 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a portare il tasso di riciclo dei rifiuti domestici urbani oltre il 76% entro la fine del 2030, ha dichiarato oggi il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale.

L’annuncio è giunto mentre il Paese inaugura la sua quarta settimana nazionale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici urbani, in programma dal 25 al 31 maggio. Il ministero oggi ha convocato a Pechino una conferenza nazionale sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Quest’anno il ministero porterà avanti gli obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, utilizzo delle risorse e smaltimento sicuro, perfezionando al contempo i quadri politici, rafforzando la gestione dei materiali riciclabili e aumentando i tassi di recupero, per sostenere uno sviluppo urbano di alta qualità e la costruzione di una “Cina meravigliosa”, ha dichiarato un funzionario del ministero.

Il funzionario ha affermato che, nell’ultimo decennio, il ministero ha promosso progressi costanti nella raccolta differenziata attraverso programmi pilota e dimostrazioni pratiche.

La raccolta differenziata dei rifiuti copre ora praticamente tutte le comunità residenziali in 297 città a livello di prefettura e superiore. Queste città hanno emanato complessivamente 199 regolamenti o norme locali in materia di raccolta differenziata, pubblicando oltre 100 standard tecnici.

Gli ultimi dati del ministero hanno mostrato che, alla fine del 2025, la Cina disponeva di 1.137 impianti di incenerimento dei rifiuti a livello nazionale, con una capacità giornaliera complessiva di trattamento pari a 1,18 milioni di tonnellate. Quindici suddivisioni a livello provinciale, tra cui Pechino, Zhejiang e Shandong, hanno raggiunto l’obiettivo di azzerare il conferimento in discarica dei rifiuti domestici non trattati, con misure di controllo delle emissioni dei principali inquinanti tra le più rigorose al mondo.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-