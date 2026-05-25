Italpress Top News

Cina, gli astronauti della Shenzhou-23 entrano nella stazione spaziale Tiangong

di Italpress - 25 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tre astronauti a bordo della navicella spaziale cinese Shenzhou-23 sono entrati oggi nella stazione spaziale Tiangong e hanno incontrato gli altri tre colleghi, dando il via a un nuovo ciclo di avvicendamento dell’equipaggio in orbita.

L’equipaggio della Shenzhou-21 a bordo di Tiangong ha aperto il portello alle 5:13 (ora di Pechino) e ha accolto i nuovi arrivati, secondo la China Manned Space Agency (CMSA).

I due equipaggi hanno poi scattato foto di gruppo in occasione di questo ottavo incontro in orbita nella storia aerospaziale della Cina.

Condurranno le operazioni di avvicendamento a bordo della stazione spaziale, ha dichiarato la CMSA. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-