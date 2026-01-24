Italpress Top News

Cina, McKinsey “Nel 2025 risultati economici oltre le aspettative”

di Italpress - 24 Gennaio 2026

DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – “L’economia cinese ha dimostrato una notevole resilienza e vitalità nel 2025, offrendo una performance che ha superato le aspettative di tutti”. A dirlo Joe Ngai, presidente di McKinsey Greater China.Ngai ha espresso queste osservazioni in un’intervista all’agenzia Xinhua a margine della riunione annuale 2026 del World Economic Forum, tenutasi a Davos.Sebbene la Cina abbia iniziato il 2025 in un contesto di incertezze esterne, ha concluso l’anno con risultati solidi. L’economia ha dimostrato resilienza, con la crescita del PIL che ha raggiunto il 5%, i volumi delle esportazioni che hanno toccato livelli record e il finanziamento tramite IPO che ha raggiunto nuovi record, ha sottolineato Ngai. Evidenziando ancora che, dalla metà del 2025, i capitali esteri sono affluiti in modo costante sia nei mercati primari sia in quelli secondari, segnalando un rafforzamento della fiducia degli investitori internazionali.In settori all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e i modelli linguistici di grandi dimensioni, le imprese cinesi hanno mostrato un’elevata competitività, ha affermato Ngai, aggiungendo che “il predominio della Cina nei settori ‘di verticè, tra cui AI, guida autonoma e robotica, è indiscusso”.Con un nuovo inizio nel 2026, l’economia cinese sta accelerando la transizione verso una nuova fase di sviluppo di alta qualità, caratterizzata da una crescita guidata dalla tecnologia e da una stabilità più matura, ha osservato il presidente di McKinsey Greater China.A suo avviso, la crescita di alta qualità della Cina nel 2026 dovrebbe essere misurata dalla capacità delle industrie tradizionali di realizzare una trasformazione fondamentale della produttività attraverso l’adozione di AI, robotica e altre tecnologie.Nonostante le incertezze future, il responsabile regionale di McKinsey ha espresso “forte fiducia nella capacità di adattamento delle imprese cinesi, citando la loro leggendaria flessibilità e velocità una volta definita una direzione chiara”.Per le multinazionali, il ruolo del mercato cinese ha subito un cambiamento fondamentale: “La Cina non è più soltanto un enorme mercato di vendita, è ora una base di innovazione per le multinazionali e potenzialmente una bussola per il loro sviluppo futuro”, ha concluso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).