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Cina, oltre 150 miliardi di pacchi consegnati dal servizio postale

di Italpress - 1 Ottobre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino al 29 settembre, il volume delle consegne espresse in Cina nel 2026 aveva superato i 150 miliardi di pacchi, raggiungendo questa soglia con 12 giorni di anticipo rispetto al 2025. Lo ha dichiarato ieri l’Ufficio postale statale.

L’accelerazione del flusso di pacchi evidenzia la resilienza e il dinamismo dell’economia cinese, hanno osservato gli analisti.

Il settore cinese delle consegne espresse cresce a un ritmo a doppia cifra da diversi anni, stabilendo costantemente nuovi record. Nel 2025, il Paese ha gestito 198,95 miliardi di pacchi, con un aumento del 13,6% su base annua.

Questo slancio è proseguito nel 2026. Grazie a un’economia stabile, che si sta orientando verso una crescita di qualità superiore, è emersa una maggiore domanda da parte dei consumatori, fornendo una solida base per l’espansione del mercato delle consegne espresse.

La Cina rimane il secondo mercato di consumo più grande al mondo e continua a crescere. Nei primi otto mesi di quest’anno, le vendite al dettaglio totali di beni e servizi, un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, sono aumentate del 2,5% su base annua, con le relative vendite al dettaglio online che hanno raggiunto quasi 13.480 miliardi di yuan (circa 2.000 miliardi di dollari USA), in aumento del 4,6%.

Fu Linghui, portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica, ha dichiarato che il mercato dei consumi non solo cresce in termini di dimensioni, ma sta anche subendo una trasformazione, che si riflette principalmente nel graduale cambiamento della struttura e dei modelli di consumo.

I prodotti intelligenti ed ecologici si sono distinti, con i dispositivi indossabili e gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica tra le categorie in più rapida crescita. Nel frattempo, l’e-commerce in diretta streaming e il commercio al dettaglio su richiesta stanno svolgendo un ruolo sempre più rilevante nel guidare la trasformazione del mercato.(ITALPRESS).– Foto Xinhua –