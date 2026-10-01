Esteri

Fairford, arrestato un cittadino britannico-iraniano

Un 27enne con doppia cittadinanza fermato per preparazione di atti terroristici

di Mauro Trieste - 1 Ottobre 2026

La giornata segna un ulteriore salto di tensione nella vicenda del presunto piano di sabotaggio alla base Raf di Fairford. A Westminster la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, con doppia cittadinanza britannica e iraniana, accusato di aver preparato atti terroristici in relazione all’episodio avvenuto domenica nei pressi dell’installazione militare. Nell’ambito delle indagini è stato interrogato anche un cittadino britannico di 26 anni, mentre due immobili della zona sono stati perquisiti. Restano invece in libertà su cauzione i cinque uomini sulla ventina fermati domenica.

Scintille tra Teheran e Londra

Il fronte diplomatico si è infiammato nel pomeriggio, quando il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore britannico a Teheran, Hugo Shorter, per una protesta formale contro quelle che definisce “accuse infondate” del primo ministro Andy Burnham. Il vice ministro Majid Takht‑Ravanchi ha denunciato la “complicità” di Londra nell’“aggressione” statunitense e israeliana contro la Repubblica islamica, trasformando l’incidente di Fairford in un nuovo terreno di scontro politico.

Burnham, intervenuto a Sky News, ha ribadito che “ci sono forti indicazioni che l’Iran abbia avuto un ruolo”, alimentando una narrativa che le autorità della Repubblica islamica respingono con forza e che ora si sovrappone a un’inchiesta britannica sempre più complessa e con una crisi diplomatica che rischia di allargarsi