Economia

Spiagge di Vasto, Tar non ferma il bando perché non è ancora uscito. I balneari: “Pronti a ricorrere al Consiglio di Stato”

di Redazione Web - 1 Ottobre 2026

Il Consorzio Lidi Vastesi ringrazia gli avvocati Carmine Di Risio, Cino Benelli e Federico Orso per l’impegno e la competenza con cui seguono i balneari in questa vicenda.

In parole semplici: il Tar non ha sospeso il bando del Comune di Vasto, deciso con determina del luglio 2026, perché oggi quel bando non è ancora stato pubblicato dalla Centrale unica di committenza (Cuc). Non c’è quindi, per ora, nulla da sospendere.

Spiagge di Vasto, i balneari fanno appello al Consiglio di Stato

«Ci riserviamo di fare appello al Consiglio di Stato», dichiara il presidente Domenico Molino. «Secondo noi il Tar non ha considerato che le nostre concessioni sono state “estese”, e non prorogate, fino al 2033. Non ha poi risposto sul punto centrale. Per mettere a gara le spiagge deve esserci scarsità di spazi disponibili, e noi riteniamo che a Vasto non ci sia. Restano senza risposta anche i gravi problemi del bando del Comune».

«C’è poi una questione di principio. La sentenza 217/2026, da cui nasce questa gara, è stata decisa senza ascoltare i concessionari, che ne subiscono direttamente le conseguenze».

«Chiediamo che la direttiva europea Bolkestein venga applicata così come è stata scritta, e non come viene interpretata oggi in Italia, dove sta creando solo confusione».