Economia

Cingolani out, Di Foggia a Eni: tutte le nomine del Mef

Il Mef ha depositato le liste: Lorenzo Mariani sarà il nuovo ad di Leonardo

di Giovanni Vasso - 10 Aprile 2026

Cingolani out, Mariani nuovo amministratore delegato a Leonardo e Di Foggia sarà presidente Eni. Poche ma gustose le novità nelle nomine, o meglio nelle liste presentate dal Mef in vista delle assemblee di primavera che interesseranno alcune tra le più grandi partecipate di Stato. Ieri in tarda serata, il Ministero per l’Economia e le Finanze ha depositato gli incartamenti e, con essi, le indicazioni per le poltrone più ambite in Eni, Enel, Leonardo, Terna ed Enav. Non ci sono grandissime sorprese tranne, forse, la scelta della manager ex Nokia per la presidenza a San Donato Milanese.

Cingolani out, ecco Mariani e Di Foggia va a Eni

Giuseppina Di Foggia era in uscita da Terna. Il suo posto come amministratore delegato sarà preso da Pasqualino Monti che, a sua volta, lascia Enav. Il cui timone sarà preso da Igor De Blasio, fino a ieri presidente di Terna. A dirigere il Cda della società delle reti andrà Stefano Cuzzilla. Tutto come previsto. All’Ente nazionale per l’aviazione andrà, in qualità di presidente, Sandro Pappalardo oggi presidente di Ita Airways. Di Foggia, un po’ a sorpresa ma neanche troppo, vola alla presidenza di Eni (dove rimane super blindato l’ad Claudio Descalzi) e Cingolani, il vero “caso” di questa tornata di nomine, è out a Leonardo.

Le nomine a Leonardo, la spunta Mariani

Era il candidato più forte e ha vinto lui la corsa al dopo Cingolani: non un out sider Lorenzo Mariani, già ad di Mdba. Che, ieri pomeriggio, aveva ricevuto una sorta di incoronazione dal ministro alla Difesa Guido Crosetto: “Io ho già proposto il suo nome tre anni fa…”. Finalmente è stato esaudito. Presidente del Cda Leonardo, invece, sarà Francesco Macrì. Oggi si vedrà la reazione dei mercati che avevano già rumorosamente detto la loro sui rumors relativi al benservito all’ex ministro. Nulla cambia in Enel dove è stato confermato il tandem Cattaneo-Scaroni.