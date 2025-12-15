Attualità

Colleferro: arrestati due uomini che hanno truffato anziana con finto nipote

di Mauro Trieste - 15 Dicembre 2025

I carabinieri del Nucleo Operativo di Colleferro, Roma, hanno arrestato due uomini, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana signora di Segni alla quale con il metodo del finto nipote avrebbero rubato soldi e gioielli per un valore di circa 12mila euro. Nella tarda mattinata di ieri, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Colleferro è giunta la telefonata di una donna che segnalava la truffa subita dalla madre. I due responsabili, dopo aver messo a segno il colpo, si erano allontanati a bordo di un’auto bianca e nera.

Le fasi dell’arresto dei due truffatori

Immediata l’attivazione di un piano specifico di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Disposto lo schieramento di circa sei pattuglie lungo le principali arterie di competenza della Compagnia, al fine di intercettare i malviventi. I militari del Nucleo Operativo hanno rintracciato l’autovettura con i due sospettati che, a forte velocità, si dirigeva verso il casello autostradale A1 di Anagni. I carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo prima che potesse imboccare l’autostrada e far perdere le proprie tracce. L’arresto dei due uomini è avvenuto anche grazie all’ausilio dei militari della Stazione di Morolo, accorsi in aiuto. La perquisizione ha consentito di rinvenire l’oro e il denaro sottratti poco prima all’anziana di Segni.

Pronto il foglio di via da Colleferro

I due sono stati condotti presso la Caserma di Piazza Italia, e il tribunale ha convalidato l’arresto. I soldi e i gioielli recuperati, tra cui oggetti di valore anche affettivo, sono stati interamente restituiti alla vittima. Contestualmente, a carico dei truffatori, è stata avanzata la proposta di Foglio di via obbligatorio dai Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano.