Netanyahu: ho ordinato di prendere il controllo del 70% della Striscia

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Lo dice durante un incontro da una colonia israeliana in Cisgiordania

di Askanews - 28 Maggio 2026

Roma, 28 mag. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato all’esercito di ignorare i termini del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre e di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, secondo un video diffuso dal governo israeliano.

“Possiamo dispiegare le nostre forze in molte direzioni. Dovremo ancora schiacciare Hezbollah. In questo momento abbiamo Hamas con le spalle al muro, controlliamo ormai il 60% del territorio della Striscia di Gaza, come sapete. Eravamo al 50%, siamo passati al 60%, e la mia direttiva è di arrivare al…” ha detto Netanyahu durante un incontro da una colonia israeliana nella Cisgiordania occupata. I presenti rispondono: “100%”. E lui replica: “Con calma, prima al 70%, cominciamo da lì. Li stiamo circondando da tutti i lati, del resto ci occuperemo in seguito”.