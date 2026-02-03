Attualità

Aggredisce l’insegnante in classe col coltello, arrestato 14enne

Orrore in Francia, il ministro all'Istruzione sul luogo dell'aggressione

di Pietro Pertosa - 3 Febbraio 2026

Armato di coltello, uno studente di 14 anni ha colpito la sua insegnante d’arte in classe. Mentre era in corso una lezione. È accaduto nel Sud della Francia. Nella giornata di oggi. La donna è stata soccorso ma versa in gravi condizioni in ospedale. Si indaga sulle ragioni dell’aggressione. Ma con ogni probabilità il giovane avrebbe reagito fin troppo male ai rimproveri dell’insegnante che gli chiedeva di comportarsi meglio durante la lezione. Il giovane è stato arrestato.

Un coltello contro l’insegnante in classe: arrestato

Il 14enne è stato subito fermato. La brutale aggressione si è verificata nella scuola del Collège La Guicharde, che si trova a Sanary-sur-Mer, piccolo comune di 17mila abitanti. Centro che si trova nella regione della Provence-Alpes-Cote d’Azur, nel dipartimento della Var a soli tredici chilometri da Tolone. L’episodio ha scioccato la piccola comunità locale e, immediatamente, è risuonato in tutta la Francia e, da qui, in tutta Europa. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La professoressa, invece, si trova ricoverata all’ospedale Saint’Anne di Tolone.

Il ministro dell’Istruzione sul luogo dell’aggressione

Per il momento gli inquirenti escludono il movente razziale e religioso. Dalle prime indiscrezioni, il giovane ha agito dopo che l’insegnante, per “tre o quattro volte” l’ha ripreso per la cattiva condotta. Il ministro francese all’Istruzione Edouard Geffray, come riporta Bfmtv, ha annunciato di volersi recare immediatamente nella scuola teatro del sanguinoso episodio. “Il mio pensiero va immediatamente alla vittima, alla sua famiglia e all’intera comunità educativa”, ha scritto sui social. Il dibattito in Francia si va facendo sempre più aspro. Il caso del 14enne che armato di coltello ha colpito l’insegnante è inedito e apre scenari nuovi. Non solo più sulla scuola. Un caso che ricorda fin troppo da vicino quello di La Spezia. E che, stavolta, è ancora più grave.