Torino

Commercianti sulle barricate dopo i blackout: “Perdite pesanti, servono interventi immediati”

di Redazione - 2 Luglio 2026

Dopo l’ordinanza con cui il Comune di Torino ha imposto a Ireti di predisporre un nuovo piano di emergenza per fronteggiare i blackout, arriva un secondo provvedimento firmato dal sindaco Stefano Lo Russo per contenere i consumi elettrici durante l’ondata di caldo che sta interessando la città. Nel frattempo cresce la protesta di bar, ristoranti e pubblici esercizi, che denunciano pesanti perdite economiche e chiedono agevolazioni fiscali.

Le temperature ben oltre i 33 gradi registrate negli ultimi giorni, unite al massiccio ricorso ai sistemi di climatizzazione, hanno infatti spinto la domanda di energia a livelli particolarmente elevati. Nel fine settimana il fabbisogno elettrico ha raggiunto circa 450 megawatt al giorno, mettendo ulteriormente sotto stress la rete cittadina.

Per limitare i consumi nei momenti più critici, il nuovo provvedimento comunale stabilisce che, nelle giornate in cui Arpa Piemonte segnalerà il livello massimo di disagio bioclimatico, i negozi dovranno mantenere chiuse le porte se gli impianti di aria condizionata sono in funzione. Resta naturalmente consentita l’apertura per l’ingresso e l’uscita della clientela e per le operazioni di carico e scarico delle merci.

L’amministrazione comunale sottolinea che si tratta di una misura temporanea, adottata esclusivamente per fronteggiare l’emergenza in corso, con l’obiettivo di contenere gli sprechi energetici e ridurre il carico sulla rete elettrica durante i picchi di domanda.

Intanto aumenta il malcontento delle attività commerciali, in particolare dei pubblici esercizi, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con numerose interruzioni di corrente in diversi quartieri della città. L’Ascom ne parla sul proprio sito.

Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, gastronomie e locali segnalano una situazione sempre più difficile: sale rimaste improvvisamente al buio, clienti costretti ad allontanarsi, sistemi di pagamento elettronico fuori uso, problemi alla conservazione degli alimenti e consistenti perdite economiche, oltre ai disagi nell’organizzazione del lavoro.

Per chiedere risposte concrete, oltre cento esercenti si sono riuniti in un comitato e hanno inviato una lettera aperta al Comune, all’assessorato al Commercio, ai capigruppo del Consiglio comunale e ai gestori delle reti energetiche, sollecitando interventi urgenti.

Tra le proposte avanzate figurano riduzioni o agevolazioni sulle imposte comunali per compensare almeno in parte i danni subiti, un controllo più efficace della rete elettrica e misure capaci di evitare il ripetersi dei blackout.

Gli operatori avvertono infine che, qualora non arrivassero risposte soddisfacenti, potrebbero promuovere iniziative comuni a tutela delle imprese coinvolte, senza escludere la richiesta di risarcimenti per le perdite economiche provocate dalle interruzioni dell’energia elettrica.

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