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Conegliano – ve: il nono scudetto delle Pantere e un dominio senza fine

Un successo che non è più solo cronaca sportiva, ma leggenda assoluta del volley mondiale

di Dave Hill Cirio - 23 Aprile 2026

Lo scudetto tricolore resta cucito sulle maglie gialloblù del Conegliano.

Conegliano, il nono scudetto

Con la vittoria all’Allianz Cloud di Milano la Prosecco Doc Imoco Conegliano si è laureata Campione d’Italia per la nona volta nella sua storia, l’ottava consecutiva. Un successo che non è più solo cronaca sportiva, ma leggenda assoluta del volley mondiale.

I numeri di un’egemonia mondiale

Le “Pantere” guidate da coach Daniele Santarelli hanno chiuso la serie finale contro la Numia Vero Volley Milano con un netto 3-0 in Gara 4 (punteggi: 17-25, 22-25, 22-25).

Trascinate da una Isabelle Haak mostruosa (19 punti e premiata come MVP delle finali), le venete del Conegliano hanno gestito la partita in poco meno di un’ora e venti minuti davanti a un palazzetto meneghino sold-out, conquistando lo scudetto.

I dettagli del record che sta riscrivendo i manuali dello sport

Trentuno i trofei complessivi. Con lo scudetto 2026, la bacheca dell’Imoco raggiunge la quota incredibile di 31 titoli totali.

Una striscia aperta. Il club non perde un trofeo italiano dal febbraio 2019. In questi sette anni ha conquistato ogni singola competizione nazionale disputata.

La bandiera. Monica De Gennaro è l’unica atleta ad aver partecipato a tutti i 31 successi del club, stabilendo un primato di longevità ineguagliabile.

Un roster di stelle e una gestione “data driven”

Il successo di Conegliano non nasce per caso. La società ha saputo integrare perfettamente campionesse del calibro della brasiliana Gabi (11 punti in gara 4) e della fuoriclasse cinese Zhu Ting in un telaio già collaudato con la capitana Asia Wolosz, Sarah Fahr e Cristina Chirichella.

Dall’altra parte della rete, a nulla sono bastati i 24 punti di una generosa Paola Egonu: Milano ha dovuto cedere alla perfezione tattica di Conegliano, che ha viaggiato con il 54% in ricezione e il 51% in attacco.

Cosa resta da battere?

Con 9 scudetti, Conegliano ha ufficialmente staccato Bergamo (ferma a 8) nella classifica storica. Ora nel mirino resta solo il record assoluto della Teodora Ravenna, che detiene 11 titoli nazionali.

Di questo passo, il sorpasso storico sembra solo questione di tempo, ma la stagione non è finita: le Pantere voleranno a Istanbul il 2 e 3 maggio per la Final Four della CEV Champions League.