Confcommercio: il Pil salirà dello 0,9%, l’analisi di Sangalli

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E a giugno arriva la 14esima: in arrivo 12,4 miliardi

di Maria Graziosi - 9 Giugno 2026

Se c’è l’ottimismo c’è tutto: e non è così per dire, anzi; Confcommercio stima nello 0,9% la crescita del Pil italiano per il 2026 e punta a un aumento dello 0,7% per l’anno seguente. Se tutto andrà bene, asseriscono dall’Ufficio Studi della Confederazione, i consumi saliranno dell’1,2 per cento quest’anno e dello 0,8% nel 2027. Numeri che, in altre circostanze, non sarebbero di certo entusiasmanti. Ma che oggi, in un’epoca costellata da tensioni, guerre (commerciali o guerreggiate) rappresentano davvero un tesoro importante. Da difendere, per l’economia italiana. Che, stando all’analisi di Confcommercio, non teme (troppo) le conseguenze della guerra.

Pil, l’analisi del presidente Confcommercio

E il presidente dell’organizzazione Carlo Sangalli lo ribadisce senza nascondere, però, le aree di miglioramento che pure ci sono: “L’economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative. l’incertezza resta elevata, ma l’occupazione è ai massimi storici, l’inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura”. Intanto i negozianti in tutta Italia si sfregano le mani. In vista della stagione estiva dei saldi, ampiamente anticipata da promozioni di mezza stagione e black Friday anticipati, arriva la quattordicesima. Secondo Confesercenti arriveranno, nelle tasche degli italiani, fino a 12,4 miliardi di euro. Cifre che potrebbero rifluire nel commercio agevolando un movimento positivo dei consumi.