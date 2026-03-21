Attualità

Contro le mafie nel ricordo delle vittime innocenti

di Redazione - 21 Marzo 2026

Questa mattina a Torino si svolto il corteo per la “giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, attraverso le vie del centro. Il corteo, aperto da Don Luigi Ciotti, ha visto anche la presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, del leader Cgil Landini e di Avs Fratoianni. Numerose associazioni hanno aderito all’iniziativa insieme a migliaia di cittadini giunti da diverse regioni.

Da piazza Solferino fino a piazza Vittorio hanno partecipato studenti, familiari delle vittime, istituzioni. Presente la procuratrice capo di Torino Musti.

Momento significativo la lettura dei 1117 nomi delle vittime delle mafie. Ogni nome è stato pronunciato e seguito dagli applausi dei partecipanti.

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