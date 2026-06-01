Brasile, che vittoria in amichevole: ne fa sei a Panama
In vista dei Mondiali la Seleçao di Carlo Ancelotti ritrova la gioia che mancava. Segnale potente dagli Stati Uniti, battuto il Senegal, Pulisic ritrova il gol
Il Brasile inizia il cammino verso i Mondiali rifilando sei gol in amichevole a Panama. Intanto, gli Stati Uniti riescono a superare, sempre in amichevole, per ben 3-2 il Senegal. Un avversario, per gli americani, molto più probante dal momento che la rappresentativa è stata campione d’Africa per un po’ fino a che la federazione locale non ha deciso di assegnare a tavolino la vittoria al Marocco. Fatto su cui pende, ancora, un ricorso davanti al Tas. Ma questa è un’altra storia: il calcio giocato inizia a riprendersi spazio e già partono le speranze in vista del campionato del mondo.
L’amichevole del Brasile: ne fa sei a Panama
Carlo Ancelotti ha una missione. Al limite dell’impossibile. E, come sempre gli succede, può farcela a portarla a casa. I verdeoro, che vengono da anni di depressione che ricordano molto da vicino i “nostri” azzurri, superano in scioltezza la rappresentativa di Panama. Sei reti e tanta joya. Vinicius apre le danze del gol, poi Casemiro riporta la squadra in vantaggio a seguito di un’autorete. Il Brasile non s’è disunito, cosa che è accaduta fin troppo spesso negli ultimi anni. La mano di Carlo Ancelotti inizia a vedersi. E forse, ma forse eh, anche il Brasile, dopo l’amichevole vinta con Panama, può ambire a diventare una delle favorite e non solo per l’obbligo del palmares.
Gli Stati Uniti non aspettano
Mentre il Brasile vinceva la sua amichevole cercando, oltre ai sei gol, quella gioia di giocare che è mancata, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal. Per gli africani un passo falso. Per gli americani il piacere di far capire che fanno sul serio. Dest prima e poi Pulisic che dopo un digiuno infinito in campionato col Milan ritrova la via del gol proprio con la casacca della Nazionale. Il Senegal si ridesta e Mané fa doppietta ma gli americani hanno la scorza dura e con Balogun firmano il 3-2 definitivo. Pochettino può gioire. I segnali sono positivi.
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