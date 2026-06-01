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Brasile, che vittoria in amichevole: ne fa sei a Panama

In vista dei Mondiali la Seleçao di Carlo Ancelotti ritrova la gioia che mancava. Segnale potente dagli Stati Uniti, battuto il Senegal, Pulisic ritrova il gol

di Giovanni Vasso - 1 Giugno 2026

Il Brasile inizia il cammino verso i Mondiali rifilando sei gol in amichevole a Panama. Intanto, gli Stati Uniti riescono a superare, sempre in amichevole, per ben 3-2 il Senegal. Un avversario, per gli americani, molto più probante dal momento che la rappresentativa è stata campione d’Africa per un po’ fino a che la federazione locale non ha deciso di assegnare a tavolino la vittoria al Marocco. Fatto su cui pende, ancora, un ricorso davanti al Tas. Ma questa è un’altra storia: il calcio giocato inizia a riprendersi spazio e già partono le speranze in vista del campionato del mondo.

L’amichevole del Brasile: ne fa sei a Panama

Carlo Ancelotti ha una missione. Al limite dell’impossibile. E, come sempre gli succede, può farcela a portarla a casa. I verdeoro, che vengono da anni di depressione che ricordano molto da vicino i “nostri” azzurri, superano in scioltezza la rappresentativa di Panama. Sei reti e tanta joya. Vinicius apre le danze del gol, poi Casemiro riporta la squadra in vantaggio a seguito di un’autorete. Il Brasile non s’è disunito, cosa che è accaduta fin troppo spesso negli ultimi anni. La mano di Carlo Ancelotti inizia a vedersi. E forse, ma forse eh, anche il Brasile, dopo l’amichevole vinta con Panama, può ambire a diventare una delle favorite e non solo per l’obbligo del palmares.

Gli Stati Uniti non aspettano

Mentre il Brasile vinceva la sua amichevole cercando, oltre ai sei gol, quella gioia di giocare che è mancata, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal. Per gli africani un passo falso. Per gli americani il piacere di far capire che fanno sul serio. Dest prima e poi Pulisic che dopo un digiuno infinito in campionato col Milan ritrova la via del gol proprio con la casacca della Nazionale. Il Senegal si ridesta e Mané fa doppietta ma gli americani hanno la scorza dura e con Balogun firmano il 3-2 definitivo. Pochettino può gioire. I segnali sono positivi.