Sudcorea, esplosione nello stabilimento Hanwha Aerospace: 5 morti

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A Daejeon, a circa 150 chilometri da Seul. Due i feriti

di Askanews - 1 Giugno 2026

Roma, 1 giu. (askanews) – Esplosione in Corea del Sud nello stabilimento di Daejeon, a circa 150 chilometri a Sud di Seul, gestito dalla società di difesa sudcoreana Hanwha Aerospace: almeno cinque i morti secondo i vigili del fuoco.

L’esplosione è stata segnalata alle autorità intorno alle 11 del mattino, ora locale (02:00 GMT). Un rappresentante del quartier generale dei vigili del fuoco di Daejeon ha dichiarato alla France presse che cinque persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferito dalle autorità all’agenzia di stampa Yonhap, si ritiene che l’esplosione sia avvenuta all’interno della fabbrica. Hanwha Aerospace è un importante produttore di difesa sudcoreano che produce armi, sistemi di artiglieria e componenti aerospaziali.

Il presidente Lee Jae Myung ha incaricato i funzionari di mobilitare tutte le risorse disponibili per tenere sotto controllo l’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione.