Attualità

Corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa, Terna e Rfi

di Redazione L'Identità - 26 Marzo 2026

Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza – su delega della Procura di Roma – presso gli uffici del Ministero della Difesa, di Rfi, di Terna e del Polo Strategico Nazionale (al cui interno ci sono Tim, Leonardo, Cdp Equity e Sogei).

L’operazione, secondo quanto riportato da Ansa, viene eseguita nell’ambito di uno sviluppo dell’indagine su Sogei. I reati ipotizzati sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite.

Al centro dell’indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, ci sono presunte irregolarità negli appalti informatici. Gli indagati complessivamente sono 26 e fra le persone perquisite ci sarebbero generali della Difesa, dirigenti e imprenditori. Per loro si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite.

