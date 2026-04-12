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Italia fuori dai Mondiali: il fallimento azzurro e la resa dei conti della politica

di Laura Tecce - 12 Aprile 2026

La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 non è soltanto una sconfitta sportiva, ma un evento dalle forti implicazioni politiche ed economiche. L’assenza azzurra costa al sistema Paese oltre 570 milioni di euro tra mancati ricavi, effetti su turismo, sponsor e indotto: un dato che basta da solo a spiegare perché il fallimento travalichi il campo e investa direttamente le istituzioni, trasformandosi in un tema di interesse pubblico e non più solo sportivo.

Le criticità nella gestione della FIGC

Le dimissioni di Gabriele Gravina segnano la fine di un ciclo, ma soprattutto aprono una questione più ampia: quale deve essere il ruolo della politica nella gestione del calcio? Il Governo, attraverso il ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha risposto con fermezza, invocando una rifondazione del sistema. Un intervento che non può essere letto come una semplice reazione all’emergenza, ma come il tentativo di ridefinire un equilibrio tra autonomia sportiva e responsabilità istituzionale.

Il punto, però, va oltre il risultato sul campo. Le criticità emerse nella gestione della FIGC – tra inefficienze, opacità e lentezze decisionali – riflettono debolezze più profonde, che chiamano in causa la capacità dello Stato di garantire trasparenza ed efficacia nei propri apparati. Il calcio, in questo senso, diventa una lente attraverso cui osservare limiti e contraddizioni di un sistema più ampio. Non sorprende, dunque, che la vicenda sia rapidamente diventata un caso politico, alimentando prese di posizione e un acceso dibattito pubblico: in Italia, lo sport continua a essere uno specchio fedele della credibilità nazionale, dentro e fuori i confini.

Un appello alla politica per risollevare la FIGC

In questo scenario, la politica non può limitarsi a osservare. È chiamata a definire regole, indirizzi e criteri di governance, evitando che il ricambio ai vertici si traduca nell’ennesima rotazione di nomi senza cambiamenti sostanziali. Il rischio, altrimenti, è quello di una continuità mascherata da rinnovamento, in cui le dinamiche di potere restano immutate mentre cambia solo la superficie. Il calcio diventa così un banco di prova della qualità istituzionale del Paese e della sua capacità di riformare davvero se stesso.

Decisiva sarà la scelta della nuova leadership FIGC. Un profilo tecnico e indipendente potrebbe garantire discontinuità e rilancio, puntando su competenze, visione e gestione moderna. Una soluzione più politicizzata offrirebbe solidità nei rapporti istituzionali, ma rischierebbe di replicare logiche già viste, rallentando qualsiasi processo di innovazione. Più probabile, infine, un assetto ibrido, chiamato a bilanciare autonomia sportiva e sostegno politico, in un equilibrio complesso ma inevitabile.

La partita, ormai, non è solo sportiva. La guida della FIGC diventa il simbolo della capacità dello Stato di riformare se stesso, di superare logiche consolidate e di restituire credibilità a uno dei suoi settori più esposti. Non si tratta solo di scegliere un presidente, ma di definire un modello di governance. La scelta è chiara: trasformare una crisi evidente in un’occasione di rinnovamento, oppure limitarsi a gestirne le conseguenze, rinviando ancora una volta i nodi strutturali.

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