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Il volo di Baldini: sarà il nuovo ct (ad interim) dell’Italia

Il tecnico dell'Under 21 guiderà la Nazionale nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

di Martino Tursi - 10 Aprile 2026

Sarà Silvio Baldini il ct della Nazionale. Ad interim, si capisce. L’attuale responsabile dell’Under 21 guiderà l’Italia nei prossimi impegni. Che, poi, si tratta di alcune amichevoli già calendarizzate in tempi non sospetti. Quando ancora Zelica era un’oscura località bosniaca e non un nome evocativo dell’ennesimo disastro sportivo che è costata, all’Italia, la terza qualificazione di fila ai mondiali. L’allenatore sarà in panchina nei match previsti da qui alle prossime settimane contro Lussemburgo e Grecia.

Dalla C a Coverciano: Baldini ct dell’Italia

L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio. Serviva qualcuno che “firmasse” la distinta dell’Italia. C’era bisogno di qualcuno che tenesse in caldo la panchina azzurra in vista delle elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti della Federazione italiana giuoco calcio. La scelta, fatalmente, è caduta su Silvio Baldini. Che, da diverso tempo, è alla guida della nazionale giovanile. Un profilo netto e riconoscibile, quello del tecnico. Che è stato preferito, a suo tempo, dalla Figc proprio per dare una “scossa” al settore giovanile e per lanciare nuovi campioni in azzurro.

Il calendario

Con sé, alla guida dei “grandi” dell’Italia, il neo ct (ad interim) Baldini porterà con sé per affrontare i due impegni di giugno i suoi collaboratori dello staff. Baldini siederà in panchina nelle sfide in trasferta contro il Lussemburgo, in programma mercoledì 3 giugno alle 20.45, e contro la Grecia, domenica 8 giugno alle 20.45 sull’isola di Creta. Le elezioni federali, poi, sono in programma il 22 giugno. A quel punto si potrà comprendere chi siederà, stavolta in maniera continuativa, sulla panchina degli azzurri.