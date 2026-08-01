Cronaca

Crollo Messina: 2 morti, si cercano ancora 4 dispersi

Nelle ultime ore i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di Rosa Leone, identificato formalmente dalla figlia

di Giorgio Brescia - 1 Agosto 2026

I vigili del fuoco al lavoro sul posto del crollo

Crollo della palazzina a Messina: recuperati i corpi dei fratelli Leone, si cercano ancora 4 dispersi.

Crollo Messina: due i morti accertati

Si fa sempre più tragico il bilancio del drammatico crollo della palazzina di tre livelli a Messina. Nelle ultime ore i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di Rosa Leone, identificato formalmente dalla figlia.

Si tratta della seconda vittima accertata. In precedenza i soccorritori avevano infatti individuato e recuperato il primo corpo. Era quello del fratello Carmelo Leone, noto imprenditore che risiedeva con la propria famiglia all’ultimo piano dell’edificio. L’uomo si trovava in casa con la sorella al momento del cedimento.

I 4 dispersi

Mentre sale a due il numero dei morti confermati di Messina, i Vigili del Fuoco con le squadre Usar e le unità cinofile lavorano ininterrottamente tra i detriti per rintracciare le quattro persone ancora disperse.

La prima, Sara Leone, sorella dell’imprenditore Carmelo e di Rosa. Poi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone e cognato dell’imprenditore.

Ancora, Lhairu Warnakulasuriya, collaboratore domestico di nazionalità cingalese in servizio presso la famiglia.

Infine, Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese situato al primo piano dello stabile.

Le operazioni tra le macerie e le indagini

I soccorritori continuano a scavare a mano e con il supporto di mezzi meccanici di precisione per aprirsi un varco nei settori portanti dell’immobile crollato.

L’area è già stata posta sotto sequestro su disposizione della magistratura. La Procura della Repubblica di Messina ha avviato un’inchiesta per accertare le cause strutturali che hanno provocato l’improvviso cedimento della palazzina.