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Crosetto “Affrontiamo una profonda trasformazione, l’evoluzione tecnologica rappresenta un fattore decisivo” / Video

di Italpress - 8 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo sempre più interconnesso. Una crisi internazionale o un conflitto possono produrre effetti immediati sulla vita economica, sulla catena economica nelle case di ognuno di noi. Lo abbiamo visto nel mar rosso con gli attacchi degli uti alle rotte commerciali. Lo viviamo oggi in modo drammatico nelle tensioni che coinvolgono lo Stretto di Hormuz e che mettono in crisi l’economia non solo europea ma mondiale. Quando un nodo strategico viene colpito le conseguenze non restano confinate a una singola regione, si propagano rapidamente all’intera economia globale”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio al quinto forum Machiavelli Difesa. “E anche la difesa sta affrontando una profonda trasformazione in questa fase in cui tutto cambia, una trasformazione necessaria per rispondere a un contesto internazionale più rapido, tecnologicamente complesso e soprattutto più aggressivo – aggiunge -. L’evoluzione tecnologica rappresenta oggi un fattore decisivo. Pensiamo all’intelligenza artificiale, ai sistemi autonomi, ai nuovi materiali, alle piattaforme terrestre e navali aospaziali di nuova generazione. Strumenti che contribuiscono a rafforzare la sicurezza, la resilienza, l’autonomia strategica”.

“Nessuna tecnologia è definitiva e l’innovazione corre sempre più veloce. Richiede una capacità di adattamento continua, costante e incessante. In questo scenario emerge con ancor maggiore evidenza il ruolo dello strumento militare che deve essere uno strumento militare rispetto a quello che abbiamo sempre visto. Deve cambiare, adattarsi anch’esso. La difesa, come ho sempre detto, come amo dire, è il presupposto della democrazia, della stabilità, della pace, della sicurezza in generale – ha sottolineato Crosetto -. Non possono esistere libertà, crescita economica, sviluppo sociale senza sicurezza. Per questo stiamo portando avanti un percorso di trasformazione costante. L’obiettivo è quello di disporre di uno strumento militare credibile, moderno, interoperabile, capace di operare efficacemente in tutti i domini: terrestre, marittimo, aerospaziale, cyber. Per raggiungere questo obiettivo occorre investire nell’ammodernamento dei mezzi, dei sistemi, nell’innovazione tecnologica, nell’interoperità tra le forze armate, nei processi interni alla difesa, nelle persone, nel personale della difesa, nella capacità di operare insieme ai nostri alleati. In questa prospettiva la Difesa si è dotata di una strategia per intelligenza artificiale, di una strategia digitale, strumenti fondamentali per accompagnare la trasformazione in corso, più che altro delle indicazioni di di un ordine di un sentiero da perseguire, perché non puoi codificare in un documento scritto un un indirizzo di una realtà che è incontinua, costante quasi giornalmente trasformazione”.

“Ma questa trasformazione, quella che abbiamo davanti, non riguarda soltanto la parte tecnologica, riguarda, come dicevo prima, prima di tutto le persone, le competenze, la formazione, la cultura dell’innovazione, l’apertura mentale. Bisogna smetterla di dire abbiamo sempre fatto così – ha sottolineato il ministro – e capire che il mondo è cambiato e non possiamo più fare come facevamo 10 anni fa, perché lo faremo da soli in un mondo che è completamente cambiato. Le minacce diventano sempre più pervasive, sempre più difficili da individuare, sempre capaci di produrre effetti concreti sulla sicurezza dei cittadini e sulla tenuta delle nostre democrazie. Per questo la digitalizzazione deve tradursi in un cambiamento reale, non solo tecnologico, un cambiamento mentale soprattutto, non in un adempimento burocratico come molti spesso credono debba essere. Non è soltanto un nuovo modo di lavorare come lavoravamo prima con la stessa testa di prima”.

