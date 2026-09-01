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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Gianluca Pascutti - 1 Settembre 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 2° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Como

Il Como di mister Fabregas continua a imporsi con un calcio aggressivo, tecnico e moderno, una squadra che anche quest’anno può puntare ai primi posti della Serie A. I lariani si prendono il primo big match della stagione, la formazione guidata da Nico Paz vince 2-1 sul campo del Napoli di Allegri. Il Como gestisce il primo tempo con grande possesso e trova il vantaggio al 17’ con Baturina, servito da Diao. Il Napoli reagisce al 30’, quando Hojlund si inventa un eurogol che rimette tutto in equilibrio. La partita però si decide quattro minuti più tardi, Douvikas sfrutta un errore in costruzione dei partenopei e firma il 2-1 che diventa il gol partita.

STABILE – Sassuolo

Il Sassuolo trova la prima vittoria della stagione con una prova di carattere. Al Mapei Stadium la squadra di Aquilani batte il Torino di Abate 2‑1, trascinata dal solito Berardi. I neroverdi partono forte con il gol di Volpato, ma i granata — ancora a zero punti nella classifica di questa Serie A— pareggiano nel recupero del primo tempo grazie al colpo di testa di Comuzzo. Nella ripresa il Sassuolo aumenta ritmo, sfrutta i cambi e al 78’ Berardi firma il sorpasso con un tiro sul primo palo. Nel finale i padroni di casa controllano, mentre il Torino non riesce più a creare vere occasioni. Una serata che conferma identità e ambizioni dei neroverdi, mentre il Toro resta in cerca di certezze.

SCENDE – Bologna

Il Bologna resta fermo a zero punti e zero gol, il progetto Tedesco per questa Serie A ancora non decolla. A Bergamo i rossoblù dominano lunghi tratti, sfruttando le accelerazioni di Alhassane e le iniziative di Cambiaghi, che sfiora il vantaggio colpendo un palo. Carnesecchi tiene in vita l’Atalanta con interventi decisivi su Ferguson e Bernardeschi. Poi, all’ultimo secondo, Samardzic firma l’1-0 che condanna il Bologna. Da segnalare l’infortunio di Orsolini, costretto a uscire dopo 19 minuti. In campo anche Rowe, al centro di una trattativa da 40 milioni che potrebbe portarlo proprio alla Dea.

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