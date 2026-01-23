Economia

“Dall’inizio della guerra quasi 200 miliardi all’Ucraina”

I conti della Commissione ma il sostegno non verrà meno a Kiev

di Cristiana Flaminio - 23 Gennaio 2026

Dall’inizio della guerra, l’Unione europea ha dato circa 200 miliardi all’Ucraina. E, anche per questo, Bruxelles non abbandonerà la posizione di sostegno a Kiev. La Commissione Ue non ha gradito troppo le critiche giunte al suo indirizzo dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E, soprattutto, l’ok al trilaterale con Usa e Russia. Epperò dovrà fare di necessità virtù. Ribadendo all’Ucraina di non alzare troppo la testa contro chi, dall’inizio delle ostilità a oggi, è stato tra i suoi “principali sostenitori”.

“Dall’inizio della guerra 200 miliardi all’Ucraina”

Una portavoce, durante il consueto punto stampa, ha riferito la posizione della Commissione e della Ue sulla vicenda ucraina. “Ribadiamo il nostro pieno impegno e sostegno all’Ucraina fin dal primo giorno e in modo continuativo, insieme ai Paesi membri. Siamo i principali sostenitori, avendo già fornito finora quasi 200 miliardi di euro”, ha affermato. Aggiungendo inoltre che “concretamente esiste anche un accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio che apre la possibilità per l’Ucraina di associarsi al Fondo europeo per la difesa, pari a 7,3 miliardi di euro”. E ciò apre la discussione sui progetti di esercito comune.

Una forza armata europea?

“Abbiamo inoltre sostenuto l’addestramento dei soldati ucraini e stiamo rafforzando la cooperazione in materia di difesa”, ha aggiunto la portavoce della Commissione. Che, rispondendo alle domande dirette su un esercito comune europeo, ha dichiarato di aver preso sempre in considerazione pure Kiev. E questo è accaduto “nei programmi di difesa, come Safe ed Edip, consentendole di effettuare appalti congiunti con gli Stati membri e permettendo alla sua industria di investire insieme a quella europea”. Kiev ha ottenuto 200 miliardi dall’inizio della guerra e l’Europa vorrebbe tanto che Zelensky se lo ricordasse.