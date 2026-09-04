Cronaca

Femminicidio in A1, in un video gli ultimi momenti prima del suicidio di Vella

Un filmato documenta il tentativo delle forze dell’ordine di convincere Federico Vella a non gettarsi dal viadotto dell’autostrada A1. Poco prima l’uomo aveva spinto nel vuoto Lorenza Isceri

di Lino Sasso - 5 Settembre 2026

Una trattativa durata diversi minuti, con poliziotti e vigili del fuoco impegnati fino all’ultimo nel tentativo di convincere Federico Vella a desistere. Quegli istanti sull’autostrada A1, culminati nel suicidio dell’uomo dopo il femminicidio di Lorenza Isceri, sono stati ripresi in un video realizzato con un telefono cellulare da uno degli appartenenti alle forze di polizia presenti sul posto. Il filmato, della durata di circa dieci minuti, documenta gli ultimi momenti prima della tragedia e il disperato tentativo dei soccorritori di evitare un’altra morte. Nelle immagini Vella appare in bilico oltre il guardrail del viadotto sulla carreggiata nord dell’A1.

Il video sul viadotto prima del suicidio

A pochi metri da lui ci sono una poliziotta e alcuni vigili del fuoco. Tutti inginocchiati sull’asfalto nel tentativo di non compiere movimenti che possano spaventarlo. Poco più indietro si trovano altri agenti della Polizia stradale. Sono minuti di estrema tensione. I soccorritori cercano di instaurare un dialogo con l’uomo, che più volte chiede loro di non avvicinarsi. Qualcuno prova a rassicurarlo: “Fede, noi ci allontaniamo e tu vieni”. Altri lo invitano a fare un passo verso l’interno della carreggiata. A parlare maggiormente con Vella è una poliziotta, impegnata fino all’ultimo nel tentativo di convincerlo a desistere dal proprio intento.

Il tragico epilogo

La trattativa prosegue per diversi minuti. Polizia e vigili del fuoco cercano di guadagnare tempo e di portare Vella lontano dal bordo del viadotto. Ogni tentativo, però, si rivela inutile e il filmato si conclude con il tragico epilogo. Poco prima Vella aveva spinto Lorenza Isceri nel vuoto dallo stesso viadotto, provocandone la morte.