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Lindsay Clancy, processo annullato: la giuria non raggiunge un verdetto

di Lino Sasso - 5 Settembre 2026

Si chiude senza un verdetto il processo a Lindsay Clancy, la donna americana accusata di aver ucciso i suoi tre figli nella loro abitazione in Massachusetts nel gennaio del 2023. Dopo sei giorni di deliberazioni e una situazione di stallo che appariva ormai impossibile da superare, il giudice William Sullivan ha dichiarato nullo il processo. Una conclusione arrivata al termine di una giornata particolarmente tesa, durante la quale la difesa ha tentato fino all’ultimo di impedire l’annullamento. Anche tentando la carta della Corte suprema del Massachusetts. Il tentativo non ha però modificato l’esito del procedimento. Adesso si apre lo scenario di un nuovo processo, anche se la straordinaria esposizione mediatica raggiunta dal caso potrebbe rendere più complicata la selezione di una nuova giuria. Sarà infatti difficle trovare persone che non abbiano già maturato un’opinione sulla vicenda.

Lo stallo della giuria e il voto di 11 a 1

Al centro dell’ultima fase del processo c’è stata la profonda spaccatura all’interno della giuria. Secondo quanto emerso, undici giurati sarebbero stati orientati verso l’assoluzione. Uno solo, dunque, avrebbe mantenuto una posizione differente. Una situazione diventata sempre più difficile da gestire. Nei giorni precedenti era stato segnalato al giudice che uno dei componenti della giuria avrebbe avuto problemi nell’applicare le istruzioni ricevute. Sullivan era intervenuto più volte, ribadendo i criteri che avrebbero dovuto guidare la decisione. Nemmeno questo, però, è stato sufficiente a raggiungere l’unanimità necessaria. Alla fine il giudice ha preso atto dell’impossibilità di arrivare a un verdetto e ha dichiarato il processo nullo. Durissima la reazione dell’avvocato difensore Kevin Reddington, che ha contestato apertamente il comportamento del giurato dissenziente.

Il tentativo della difesa davanti alla Corte suprema

Prima che l’annullamento diventasse definitivo, la difesa ha giocato un’ultima carta. Reddington si è rivolto alla Corte Suprema. L’intervento non ha tuttavia ribaltato la decisione assunta nel processo, facendo così calare il sipario sul primo procedimento contro Clancy. Un epilogo che lascia aperta la questione fondamentale: Lindsay Clancy era penalmente responsabile quando uccise i suoi tre figli? Subito dopo l’uccisione di Cora, Dawson e Callan ha tentato di togliersi la vita, procurandosi ferite ai polsi e alla gola. Poi si è lanciata da una finestra. La caduta le ha provocato gravissime lesioni alla colonna vertebrale che l’hanno lasciata paralizzata. Non era dunque l’identità dell’autore delle uccisioni l’interrogativo affidato ai nove uomini e alle tre donne della giuria. Il cuore del processo era un altro: quale fosse lo stato mentale di Clancy al momento dei delitti e se potesse essere considerata giuridicamente responsabile delle proprie azioni.

Lo scontro sulla psicosi post-partum

È proprio su questo terreno che accusa e difesa si sono affrontate per settimane. I legali di Clancy hanno sostenuto che la donna fosse stata colpita da una grave psicosi post-partum. Una condizione che avrebbe compromesso la sua capacità di comprendere la realtà e quindi di essere ritenuta penalmente responsabile. Di segno opposto la ricostruzione dell’accusa, secondo la quale l’uccisione dei tre bambini sarebbe invece stata il risultato di un comportamento intenzionale. Due interpretazioni radicalmente diverse che hanno trasformato il processo in un caso mediatico e che, alla fine, hanno impedito alla giuria di raggiungere un verdetto unanime.

Il caso divide l’America

La vicenda ha avuto negli Stati Uniti una risonanza enorme, andando ben oltre le aule giudiziarie. Il processo ha riaperto il dibattito sulla salute mentale delle donne dopo il parto e sull’accesso ai servizi di assistenza. Numerose donne hanno seguito pubblicamente il caso e alcune hanno espresso solidarietà nei confronti di Clancy, sostenendo la necessità di una maggiore attenzione ai disturbi psichiatrici che possono manifestarsi dopo una gravidanza. Dopo settimane di testimonianze, perizie e deliberazioni, la domanda sulla responsabilità penale di Lindsay Clancy rimane però senza risposta. Se l’accusa deciderà di procedere nuovamente, toccherà a un’altra giuria affrontare uno dei casi giudiziari più controversi e seguiti degli ultimi anni negli Stati Uniti.