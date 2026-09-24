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Difesa digitale, AI e sicurezza nazionale: il 29 settembre a Roma il vertice “CyberShield AI Italia”

di Italpress - 24 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Di fronte a un contesto geopolitico sempre più complesso e a minacce informatiche capaci di colpire i servizi essenziali di una nazione, la sicurezza digitale non è più un tema per soli addetti ai lavori, ma una priorità strategica per tutto il Sistema Paese. Per rispondere a queste sfide e definire una nuova traiettoria di difesa comune nasce “CyberShield AI Italia – La nuova difesa digitale nazionale”, il vertice promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) con l’alto patrocinio dell’Arma dei Carabinieri e come Institutional Partner gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, in programma il prossimo 29 settembre a Roma, nel Salone d’Onore della Caserma “Salvo D’Acquisto”.

L’evento si propone di mettere attorno allo stesso tavolo chi le decisioni le prende e chi gestisce quotidianamente le infrastrutture critiche dell’Italia. Tra le personalità che prenderanno parte all’apertura dell’evento figurano Massimo Mennitti Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, insieme ai rappresentanti della NATO – tra cui l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e Marco Criscuolo – e a figure di primo piano delle istituzioni italiane ed europee, come la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il sottosegretario Alessandro Morelli, Ettore Rosato (COPASIR) e Lorenzo Cesa.

Tra i momenti più attesi anche un dialogo con il Cardinale Angelo Bagnasco, dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale e del digitale sulla società e sul lavoro. Accanto alle istituzioni, alle Forze Armate, alla Polizia di Stato e ai vertici dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), sarà forte la presenza del mondo industriale, tecnologico e della sicurezza. Tra i protagonisti del confronto figurano Mario Nobile, Direttore Generale di AgID – Agenzia per l’Italia Digitale; Alessandro De Pedys – Direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Luca Nicoletti – Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca ACN; Ivano Gabrielli – Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica; Alessio Nardi – Consigliere del Ministro per le Politiche di Sicurezza e Consigliere per la Sicurezza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri S.p.A.; Francesco Macrì, Presidente di Leonardo S.p.A.; Alessandra Michelini, Amministratrice Delegata di Telsy; Alfredo Nunzi, Vice Direttore Esecutivo Governance f.f. di Europol, Mario Beccia – Direttore per la cybersicurezza presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea; Col. Ing. t.ISSMI Dario Porfidia – Direttore del NATO Security Investment Programme (NSIP) presso la Vice Direzione Tecnica di TELEDIFE – Direzione Nazionale degli Armamenti, Ministero della Difesa; Emanuele Riganelli – Capo Settore Informatica della Direzione Investigativa Antimafia; Gianpaolo Zambonini – Direttore del Servizio per la Sicurezza Cibernetica presso il Ministero dell’Interno.

A completare il confronto saranno i rappresentanti di alcune delle principali realtà impegnate nei settori delle infrastrutture strategiche, dell’energia e della sicurezza tecnologica, tra cui Poste Italiane, Enel, Eni, Ferrovie dello Stato Italiane, A2A, Polo Strategico Nazionale, Cassa Depositi e Prestiti, Tinexta Cyber, SAP Italia, RINA, Zenita Group, Bitdefender, NetApp, Check Point Software Technologies, Fortinet, Fata Informatica, Panasonic Connect – TOUGHBOOK, Avio Solutions, Lutech, Epicode, aizoOn, ai.esra, Sentinel, LibraCyber, BIP CyberSec, Teleconsys, TROPICO Security e Quantum Intelligence Cybersecurity.

Infine, l’Arma dei Carabinieri porterà le testimonianze anche di alcuni illustri delegati delle sue unità operative speciali tra cui: Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Comandante Generale di Brigata Gianluca Vitagliano; Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Luca Flebus e Riccardo Napoli; Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Gabriele Oliverio.

“La sicurezza digitale riguarda ormai ogni settore strategico del Paese e richiede un confronto sempre più stretto tra istituzioni e imprese”, sottolinea Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI. “Con CyberShield AI Italia vogliamo mettere insieme esperienze e competenze diverse per affrontare concretamente le nuove minacce, ma anche capire come utilizzare innovazione e intelligenza artificiale per rendere il nostro Paese più sicuro e preparato alle sfide dei prossimi anni”.

Durante il pomeriggio verranno inoltre svelati in anteprima i nuovi dati dell’Osservatorio su cybersecurity, intelligenza artificiale e sicurezza del Sistema Paese realizzati da LAB21, fornendo una fotografia aggiornata sui rischi e le opportunità che attendono l’Italia nei prossimi anni. Tutti i dettagli sull’evento e il programma completo sono consultabili sul sito ufficiale CyberShieldItalia.it.

-Foto ufficio stampa Angi-

(ITALPRESS).