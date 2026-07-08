Dixon (Brand USA): mondiali Fifa, da americani calore e ospitalità

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Invito agli italiani a scoprire il Paese nel "decennio di eventi"

di Askanews - 8 Luglio 2026

Monza, 8 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti si candidano a essere uno dei principali poli globali del turismo nei prossimi anni, grazie a una sequenza di grandi eventi internazionali. A sottolinearlo è Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA, in questa intervista rilasciata ad askanews, che evidenzia come l’attuale Coppa del Mondo stia già attirando visitatori da tutto il mondo, offrendo esperienze diffuse tra città ospitanti, ritiri delle squadre e destinazioni in tutto il Paese.

“Il viaggio sta svolgendo la sua funzione principale: mettere in contatto le persone”, afferma Dixon, sottolineando anche il ruolo dell’ospitalità americana, “quel calore per cui siamo rinomati”, e la forte risonanza dell’evento sui social media.

Secondo il numero uno di Brand USA, questo momento rappresenta l’avvio di un vero e proprio “decennio di grandi eventi”: dalle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 alla Coppa del Mondo di rugby del 2031, fino ai Giochi invernali di Salt Lake City del 2034.

Un calendario che, conclude Dixon, rende questo “un periodo straordinario per visitare gli Stati Uniti”, non solo per lo sport ma anche per spettacoli, shopping, città storiche e paesaggi naturali, con un invito esplicito rivolto al mercato italiano a scegliere gli Usa come prossima destinazione di viaggio.