Esteri

Paul Pelosi tra scandali finanziari, vigneti e strade sbagliate

di Cinzia Rolli - 8 Luglio 2026

DALLA NOSTRA INVIATA

Paul Pelosi, il marito ottantaseienne dell’ex presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi, è indagato per un presunto incidente con omissione di soccorso (hit-and-run) avvenuto a Yountville, nella contea di Napa, California.

I vice sceriffi del distretto sono intervenuti a seguito della segnalazione di un incidente con fuga nel blocco 6700 di Yount Street a Yountville il 3 luglio intorno alle 14.30.

Il testimone ha chiamato il 911 e ha riferito di aver visto l’auto di Paul Pelosi procedere in direzione nord lungo la carreggiata e scontrarsi violentemente con la parte posteriore di un altro mezzo.

La vettura colpita era regolarmente parcheggiata all’interno della corsia di emergenza e la collisione è stata talmente forte da causare gravi danni a entrambi i veicoli e da spingere la gomma destra dell’auto parcheggiata direttamente sul marciapiede adiacente, spostandola dalla sua posizione originaria.

Il teste ha confermato poi che, subito dopo il forte impatto, l’autovettura di Pelosi si è fermata solo brevemente per poi ripartire e allontanarsi, configurando così il reato di omissione di soccorso a seguito di un sinistro.

Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, l’illustre indagato ha ammesso di aver colpito qualcosa ma senza aver capito cosa. Ha quindi continuato a guidare finché il veicolo, danneggiato dall’incidente, ha smesso di funzionare.

Pelosi è stato trovato a circa un quarto di miglio (400 metri) dal luogo dell’impatto, fermo all’incrocio di Yountville Cross Road. La sua auto ha subito danni significativi sul lato anteriore destro.

La guida in stato di ebrezza è stata esclusa. Il marito della leader democratica infatti ha effettuato un test preliminare per l’alcool che ha rilevato un livello di alcolemia pari a 0,00.

Il consorte di Nancy Pelosi non è stato tratto in arresto.

In conformità con la sezione 853.6 del California Penal Code, quando una persona viene fermata per un reato minore, misdemeanor, che non comporta pericoli immediati o danni fisici a terzi, le forze dell’ordine tendono a non effettuare un arresto con custodia in carcere.

L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Napa ha dichiarato di aver raccomandato una denuncia per reato minore per investimento con fuga con soli danni alla proprietà in assenza di lesioni fisiche, in base all’articolo 20002 del California Vehicle Code.

Il caso è stato quindi trasmesso alla procura della Contea di Napa (District Attorney) per la decisione ufficiale sul rinvio a giudizio.

Le autorità hanno inoltre inoltrato una segnalazione alla Motorizzazione civile (DMV) per una valutazione sulla idoneità alla guida, una procedura standard in California per i conducenti anziani.

Un portavoce della Pelosi ha dichiarato che l’illustre indagato si è scusato personalmente con il proprietario della vettura e gli ha promesso di provvedere al pagamento di tutte le spese del caso.

“La Speaker Pelosi non commenterà ulteriormente questa questione privata”, ha aggiunto.

Paul Pelosi ha fatto parlare di sé in precedenza per essersi opposto formalmente all’apertura della Castellucci Family Winery, una cantina adiacente alla sua proprietà di 16 acri situata su Zinfandel Lane, nella Napa Valley.

Ha espresso anche forte preoccupazione in passato sul limite di velocità e sui pericoli della viabilità generale lungo quella specifica strada.

Nel luglio del 2021, inoltre, il milionario ottantaseienne ha attirato forti critiche e l’attenzione dei media internazionali per aver incassato un guadagno stimato in 5,3 milioni di dollari esercitando delle opzioni azionarie della società Alphabet Inc.

A generare lo scandalo è stato il tempismo dell’operazione, avvenuta appena una settimana prima che la Commissione Giudiziaria della Camera, controllata dal partito della moglie Nancy Pelosi, votasse storiche leggi antitrust contro i colossi del tech rivelatesi successivamente non pericolose per l’investimento.

Un ulteriore episodio ha visto protagonista il finanziere di San Francisco.

A fine maggio 2022 infatti il magnate californiano mentre era alla guida della sua Porsche si è scontrato con una Jeep ad un incrocio.

Al momento dei controlli, Pelosi mostrava forti segni di alterazione: parlava in modo confuso, era instabile sulle gambe e emanava un forte odore di alcol. Il test tossicologico ha registrato un tasso alcolemico dello 0,082%.

Davanti alla Corte Superiore della Contea di Napa, si è dichiarato necessariamente colpevole di un reato minore per guida sotto l’influenza di alcol con lesioni.

Nell’ottobre dello stesso anno, poi, un aggressore armato, David DePape ha fatto irruzione nella sua casa di San Francisco e lo ha picchiato con un martello fratturandogli il cranio.

L’obiettivo dell’attentatore era l’allora Speaker della Camera Nancy Pelosi, la quale si trovava a Washington per impegni istituzionali. Non trovandola, DePape ha rivolto la sua violenza contro il marito, sorpreso all’interno delle mura domestiche.

La famiglia Pelosi possiede una proprietà vinicola multimilionaria nella contea di Napa, St. Helena, circa 10 miglia a nord di Yountville. La cantina realizza grandi introiti ed è molto apprezzata.

Paul Pelosi, un tempo strenuo difensore della quiete della sua tenuta a Napa Valley, ha trascorso anni a limitare il traffico locale e a proteggere la propria oasi da automobilisti e turisti.

Oggi, con una nuova raccomandazione di reato per non essersi fermato dopo un incidente, il traffico e le regole di quella stessa provincia sono diventati per lui un nemico giudiziario.