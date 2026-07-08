Cultura & Spettacolo

ZenZest, il liquore che accende la tavola dopo una grande mangiata

ZenZest è un liquore alcolico, fresco e deciso, da gustare con calma e in buona compagnia

di Gianluca Pascutti - 8 Luglio 2026

Lo ZenZest nasce per quel momento speciale che arriva dopo un pranzo abbondante o una cena lunga, quando la tavola resta viva, risate, bicchieri, racconti, amici e famiglia seduti ancora insieme. È il liquore che chiude in bellezza, fresco, brillante, con quella nota pungente che rimette in moto la digestione senza spegnere l’allegria. Il limone porta pulizia, luce, profumo. Lo zenzero aggiunge calore, energia, vitalità. Insieme creano un liquore moderno, vivace, perfetto per i ritrovi dove la convivialità è protagonista. Lo ZenZest è un liquore alcolico, deciso, da gustare con calma. L’importante è non esagerare. Il servizio ideale è freddo, in bicchierini ghiacciati, così sprigiona tutta la sua freschezza agrumata e il suo aroma speziato.

ZenZest – Liquore limone e zenzero

Ingredienti

3 Limoni di Amalfi

200 g Zenzero fresco

350 ml Alcol a 95°

600 ml Acqua

450 g Zucchero

Procedimento per la preparazione del liquore ZenZest

Pelare i limoni evitando la parte bianca. Pelare lo zenzero e tagliarlo a pezzettini. Mettere tutto in un vaso di vetro con tappo. Ricoprire con l’alcol, chiudere e lasciare macerare 10 giorni, agitando ogni tanto. Preparare lo sciroppo: acqua + zucchero, portare a bollore e mescolare finché lo zucchero si scioglie. Lasciare raffreddare lo sciroppo. Filtrare l’infuso alcolico. Unire sciroppo e infuso, mescolare, imbottigliare. Mettere in frigo. Servire freddissimo, in bicchierini ghiacciati.

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